NASA Ingenuity: domani mattina sarà il giorno del tredicesimo volo su Marte

Continua l'avventura del drone NASA Ingenuity su Marte. Nella giornata di oggi il JPL ha reso noto che domani, alle 2:08 di mattina (ora italiana) si terrà il tredicesimo volo, quando sul Pianeta Rosso l'orologio segnerà le 12:04, durante il 193° sol. La strategia è la medesima dei precedenti tentativi: lasciare il pomeriggio per ricaricare le batterie.

Le prime informazioni dovrebbero arrivare nel corso delle prossime ore, con le immagini che saranno scaricate durante questa settimana. Ancora una volta il drone marziano si è trovato ad affrontare la zona di Sud Seítah che è ritenuta particolarmente interessante da parte degli scienziati, tanto da portare anche il rover Perseverance in zona.

Il tredicesimo volo di NASA Ingenuity sul Pianeta Rosso

Secondo quanto riportato dal team del JPL, si tratterà di approfondire quella zona di Marte che potrebbe riservare delle sorprese dal punto di vista scientifico. Pur non avendo strumenti scientifici a bordo, il drone può scattare fotografie a colori ad alta risoluzione da un punto di vista privilegiato.

Questa volta NASA Ingenuity si dirigerà verso una zona di affioramenti rocciosi che sono stati ripresi durante il dodicesimo volo. Le immagini a colori saranno però catturate facendo ruotare il drone nella direzione opposta, verso sud-ovest anziché nord-est come nel dodicesimo volo.

Gli scienziati sono interessati a una particolare zona e a una zona rocciosa. Per permettere di rilevarne i dettagli si è scelto di volare più bassi con una quota massima fissata intorno agli 8 metri (il drone ha già volato a 10 metri e 12 metri).

Altre caratteristiche del volo prevedono di spostarsi per 210 metri scattando dieci fotografie a colori e volando per un tempo complessivo di 161" a una velocità massima di 3,3 m/s. Si tratta di valori più contenuti rispetto a quanto fatto in precedenza, ma lo scopo è proprio quello di raccogliere informazioni, non "battere dei record".

Le nuove immagini a colori serviranno al team di NASA Perseverance per scegliere la strategia di osservazione e analisi delle rocce. Sarà interessante capire cosa gli scienziati che seguono il rover potranno scoprire grazie al drone che, ricordiamo, ha iniziato la sua avventura come dimostratore tecnologico (ma che sta dando molte soddisfazioni).