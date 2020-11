Fallisce il lancio del razzo Ariane Vega: emerse le possibili cause del problema

A poca distanza dal successo di NASA e SpaceX nel raggiungere la Stazione Spaziale Internazionale, c'è da segnalare anche un insuccesso per quanto riguarda il lancio del razzo Ariane Vega. Si tratta di una brutta notizia sia per il consorzio che si occupa della produzione sia per la perdita del carico utile SEOSAT-Ingenio e TARANIS. Ma quali sono state le cause del fallimento?

Le cause dell'insuccesso di Ariane Vega

Un fallimento rimane una notizia negativa, ma capirne le cause è sicuramente importante. In una conferenza stampa tenutasi nel pomeriggio di ieri, sono state chiarite le problematiche che hanno afflitto il razzo Ariane Vega portando alla sua distruzione.

Le motivazioni sono legate a un errore nell'assemblaggio del razzo e quindi non sarebbero imputabili direttamente al progetto ma piuttosto all'errore umano e al controllo qualità. Si tratta di un fatto grave, ma che (nella sfortuna) potrebbero rappresentare una buona notizia.

Il lancio del razzo Ariane Vega è proceduto correttamente fino a 8 minuti dopo la partenza della missione VV17. A quel punto, quanto c'è stata l'accensione del motore dell'AVUM (Attitude Vernier Upper Module), c'è stata la deviazione dalla traiettoria che ha portato poi alla ricaduta del lanciatore e del carico in una zona disabitata.

In particolare sarebbe un collegamento errato del cablaggio che connette il computer del sistema di guida agli attuatori del sistema di thrust vectoring. La società ha scritto "le indagini iniziali, condotte durante la notte con i dati disponibili, hanno evidenziato un problema legato all'integrazione del sistema di attivazione degli ugelli AVUM del quarto stadio è la causa più probabile della perdita di controllo del lanciatore".

Ci sarà comunque un'indagine svolta da una commissione indipendente presieduta da Daniel Neuenschwander (Direttore dei trasporti spaziali in ESA) che cercherà di capire le cause nel dettaglio. Se confermato quindi, non sarebbe un problema del progetto di per sé ma di procedure di produzione. Questa sarebbe una "buona notizia" perché rifare parzialmente o totalmente un progetto di un lanciatore sarebbe molto complesso in termini di tempo e costi. Ottimizzare e migliorare i processi di controllo qualità e produzione sarebbe decisamente più semplice.