Elon Musk mostra i possibili futuri aggiornamenti al razzo spaziale Starship

Solamente due giorni fa a Boca Chica (Texas) si è tenuto lo static fire del primo stadio di Starship, Super Heavy Booster 11, che prenderà parte all'IFT-4, il quarto tentativo di lancio del razzo spaziale completamente riutilizzabile. I piani di SpaceX prevedono di aggiornare questo vettore pesante con evoluzioni via via più grandi e potenti che consentiranno di mettere in orbita carichi utili con sempre maggiore massa a costi sempre più bassi.

At Starbase, @ElonMusk provided an update on the company’s plans to send humanity to Mars, the best destination to begin making life multiplanetary pic.twitter.com/PiX8XOgQs5 — SpaceX (@SpaceX) April 6, 2024

A parlarne è stato ancora una volta Elon Musk in una riunione/conferenza con i propri dipendenti. Ancora una volta il miliardario ha sottolineato come Starship sarà fondamentale per rendere la vita degli esseri umani multiplanetaria (puntando inizialmente verso Marte). Come scritto, questa idea è stata più volte ribadita nel corso degli anni durante lo sviluppo del nuovo razzo spaziale anche se le tempistiche sono del tutto incerte. Durante la conferenza Musk ha anche aggiunto che pur dando la possibilità di tornare a chi vorrà andare su Marte, molti vorranno rimanere sul Pianeta Rosso per non fare più ritorno sulla Terra.

Sempre secondo Musk bisognerà puntare sia sullo sfruttamento delle risorse in sito ma anche a utilizzare energia solare ed energia nucleare per produzione di energia elettrica (e calore). L'acqua invece potrà essere recuperata dal ghiaccio marziano. In ottica futura andare su Marte sarà abbastanza economico che chiunque potrà "acquistare" un biglietto per il Pianeta Rosso con le agenzie spaziali che potrebbero pensare all'invio di persone. Musk indica poi come una città autosufficiente su Marte dovrà contare su circa un milione di persone e avrà bisogno di milioni di tonnellate di materiali.

Il futuro di SpaceX e di Starship

Secondo Musk si potrà arrivare a una società sostenibile su Marte in circa 20 anni, ma si tratta di stime che sono (almeno attualmente) molto ottimistiche anche considerando l'avanzamento tecnologico. L'IFT-4 (Integrated Flight Test) è previsto per il mese di maggio 2024, a poco più di un anno di distanza dall'IFT-1.

Lo scopo è quello di superare quanto fatto con il precedente tentativo e riuscire a gestire correttamente il rientro atmosferico di Ship 29 ed eseguire una simulazione di atterraggio morbido nel Golfo del Messico, su una "torre di lancio virtuale" per Super Heavy Booster 11. Se la procedura dovesse avere successo, con IFT-5 si proverà a far rientrare Super Heavy nella zona del pad di lancio per "afferrarlo" con i supporti di Mechazilla (chiamati chopsticks, bacchette).

Chiaramente la riusabilità dei vettori sarà fondamentale per la strategia che coinvolge Starship. Per questo Elon Musk ha ricordato i successi di Falcon 9 con 327 lanci di successo, 291 atterraggi di successo e 261 riutilizzi. Nessun altro vettore orbitale attualmente in uso può puntare a tanto ed è alla base del successo di SpaceX. Per quanto riguarda le capsule Dragon invece, sono state lanciate 45 volte, hanno portato 50 astronauti in orbita dei quali 46 verso la Stazione Spaziale Internazionale. Infine non si poteva non citare Starlink che con 2,7 milioni di clienti si sta ritagliando una fetta importante per i servizi di connessione Internet.

Sempre stando alle ipotesi di Elon Musk, quando Starship sarà operativa sarà utilizzata per portare il 99% del carico utile (in termini di massa) in orbita fornendo un servizio essenziale per agenzie spaziali, società e clienti privati. La capacità di questo vettore sarà portata fino a 200 tonnellate per lancio in orbita bassa terrestre (LEO) partendo da versioni che saranno "limitate" a circa 150 tonnellate ma contando però sulla completa riusabilità e, potenzialmente, ci saranno più lanci anche nello stesso giorno.

Se per Super Heavy si aspetterà il primo ammaraggio morbido eseguito correttamente, per Ship invece bisognerà arrivare a completarne due consecutivi prima di pensare di riportare il secondo stadio nella zona di decollo/recupero. Un riutilizzo di Starship è previsto per il prossimo anno (ma le stime sono comunque suscettibili a molte variabili).

Per consentire una rapida cadenza di lancio saranno presenti due torri di lancio (Mechazilla) a Boca Chica e due al Kennedy Space Center, con la prima di queste ultime che dovrebbe essere operativa dalla metà del prossimo anno. Starbase rimarrà il sito di sviluppo mentre le operazioni, una volta che il progetto sarà operativo, verranno trasferite in Florida. In futuro invece potrebbero essere costruite piattaforme di lancio marine, idea che era già emersa in passato con Phobos e Deimos ma successivamente fermata in fase di sviluppo.

Il prossimo anno sarà anche provato il trasferimento di propellente tra due Starship. Questo passaggio sarà fondamentale per le missioni Artemis, con una versione modificata del vettore e specifica per l'ambiente lunare con supporti di atterraggio ma senza scudo termico e flap e che fungerà da lander lunare per Artemis III e Artemis IV. Sempre in ottica futura, sulla Luna potrebbe essere stabilita Moonbase Alpha, una base lunare sulla superficie che potrà contare sul supporto di diverse strutture e siti di allunaggio.

Tra le migliorie che saranno apportate, ci saranno anche i nuovi motori Raptor 3 che garantiranno una spinta superiore sia per la versione atmosferica che per quella per il vuoto e che potrebbero vedere anche una semplificazione del design. Questi propulsori non avranno bisogno di scudo termico per evitare danni ai sistemi riducendo così la massa non utilizzabile per il carico utile.

Dopo la prima versione, arriverà Starship 2 che sarà leggermente più alta aumentando le capacità per il carico utile e per i serbatoi passando dai 121,3 metri della prima versione ai 124,4 metri della seconda. Ulteriore evoluzione sarà Starship 3 che sarà alta 150 metri con Super Heavy che toccherà gli 80,2 metri e Ship invece che arriverà a 69,8 metri. Il costo per ogni lancio dovrebbe arrivare a 2 milioni di dollari o 3 milioni di dollari, molto meno di quanto è possibile ora.

Allo stato attuale ci sono molte informazioni o proiezioni che potrebbero rivelarsi errate (parzialmente o totalmente). Lo sviluppo di Starship è solo all'inizio e molto dovrà ancora accadere prima di vedere il sogno di Elon Musk di vedere una civiltà multiplanetaria su Marte.