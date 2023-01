Ecco il trailer del film russo The Challenge girato, in parte, sulla Stazione Spaziale Internazionale

Recentemente abbiamo scritto dei problemi legati alla navicella Soyuz MS-22 attraccata alla Stazione Spaziale Internazionale. La decisione definitiva sul suo destino e su quello dei tre membri dell'equipaggio (un astronauta NASA e due cosmonauti Roscosmos) sarà presa questo mese. Pochi giorni fa c'è stato però un altro evento legato alla ISS, anche se con una tematica completamente diversa. È stato infatti pubblicato il trailer del film russo The Challenge.

Per chi non se lo ricordasse, all'inizio di ottobre del 2021 a bordo di un razzo Soyuz 2.1a e con la missione MS-19 arrivarono sulla stazione spaziale l'attrice Yulia Peresild e il regista Klim Shipenko che hanno girato alcune sequenze del film che uscirà nelle sale il 12 aprile 2023 (quantomeno in Russia). Si è trattato della prima registrazione in orbita di sequenze legate a un lungometraggio (non documentaristico) precedendo quindi il progetto che vede coinvolto anche Tom Cruise e Axiom Space.

The Challenge: il film russo girato a bordo della Stazione Spaziale Internazionale

Il lungometraggio tratta una storia di fantasia a bordo della Stazione Spaziale Internazionale che vede protagonista proprio Peresild che interpreta un'astronauta russa che deve compiere una complessa operazione in microgravità a un suo collega la cui vita è a rischio.

Come si può vedere nel trailer di The Challenge (della durata di oltre tre minuti) sono state unite scene sia girate effettivamente a bordo della ISS ma anche CGI oltre che riprese in studio. Durante un'attività extraveicolare (EVA) l'astronauta subisce un trauma a causa di un'accensione improvvisa dei motori che regolano l'assetto della stazione spaziale. Sarà quindi la collega a dover intervenire per evitare il peggio. Nelle riprese appaiono anche i cosmonauti Oleg Novitsky e Pyotr Dubrov, al tempo a bordo della ISS.

Anche nel trailer si possono vedere alcune scene riprese all'interno dei moduli della Stazione Spaziale Internazionale (per esempio a 32"). Si possono notare gli interni del segmento russo. A settembre 2022 mancavano ancora le ultime scene da girare al cosmodromo di Baikonur ma molto del lavoro era già stato completato (così come la missione a bordo della ISS, durata solamente pochi giorni).

Il budget iniziale di questa produzione era pari a 15 milioni di dollari ma sono stati aggiunti altri 4,16 milioni di dollari grazie a un fondo pubblico destinato al cinema. Il film è stato voluto da uno dei principali canali televisivi russi oltre che aver ricevuto la collaborazione diretta di Roscosmos (non solo per l'addestramento di attrice e regista).