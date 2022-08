Coradia iLint, il primo treno a idrogeno in Germania e presto anche in Italia

Coradia iLint, il primo treno a idrogeno al mondo realizzato da Alstom, ha raggiunto un altro traguardo importante: sulla tratta tra Cuxhaven, Bremerhaven, Bremervörde e Buxtehude, 14 treni regionali hanno preso servizio nel trasporto passeggeri. Si tratta di un ulteriore passo avanti dopo i due treni entrati in servizio nel 2018.

Il treno che emette soltanto vapore e acqua condensata va quindi considerato maturo a tutti gli effetti. "La mobilità a emissioni zero è uno degli obiettivi principali a garanzia di un futuro sostenibile e Alstom punta a diventare leader mondiale nei sistemi a propulsione alternativa per veicoli ferroviari. Il Coradia iLint, il primo treno a idrogeno al mondo, testimonia il nostro preciso impegno per una mobilità green abbinata a una tecnologia all’avanguardia. Siamo molto orgogliosi di poter includere questa tecnologia nel funzionamento di serie come parte di un’anteprima mondiale in collaborazione con i nostri straordinari partner" ha affermato Henri Poupart-Lafarge, CEO e presidente del consiglio di amministrazione di Alstom.

Alstom ha siglato attualmente quattro contratti per treni regionali alimentati a celle a combustibile a idrogeno. Due di essi in Germania: il primo per 14 treni Coradia iLint nella regione della Bassa Sassonia e il secondo per 27 treni Coradia iLint nell'area metropolitana di Francoforte.

Il terzo contratto coinvolge invece l'Italia, per la quale Alstom sta fabbricando 6 treni a idrogeno Coradia Stream da utilizzare nella regione Lombardia, con l'opzione di ulteriori 8 veicoli, mentre il quarto è di matrice francese e prevede 12 treni a idrogeno Coradia Polyvalent condivisi tra quattro diverse regioni del Paese. Inoltre il Coradia iLint è stato testato con successo in Austria, nei Paesi Bassi, in Polonia e Svezia, solo per citarne alcuni.

FNM: ecco il progetto per convertire all'idrogeno la linea ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo

I 14 treni regionali Alstom andranno gradualmente a sostituire 15 treni diesel con un notevole miglioramento in termini ambientali: un chilogrammo di idrogeno sostituisce circa 4,5 litri di combustibile diesel.

I treni verranno riforniti quotidianamente e H24 presso la stazione di Linde, dove sono situati sessantaquattro serbatoi ad alta pressione da 500 bar per una capacità totale di 1800 kg, sei compressori a idrogeno e due pompe del combustibile. "Grazie a un'autonomia di 1000 km, le diverse unità Alstom del modello Coradia iLint a emissioni zero possono operare tutto il giorno con un solo serbatoio d'idrogeno sulla rete evb", sottolinea Alstom. Sulla rete di evb, il treno viaggia a velocità comprese tra 80 e 120 riuscendo a raggiungere la velocità massima di 140 km/h.