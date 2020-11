FNM: ecco il progetto per convertire all'idrogeno la linea ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo

Il futuro della mobilità a minor impatto ambientale passa dall'idrogeno. Dopo gli annunci di Snam, arriva ora un altro importante progetto che riguarda l'Italia. H2iseO racchiude nel suo nome tutto il progetto: rendere a impatto zero la linea ferroviaria che collega Brescia a Edolo, passando per il lago d'Iseo. Si tratta di una linea non elettrificata, servita al momento dalle storiche automotrici ALn 668 con motore diesel: il progetto è quello di sostituire i treni a combustibili fossili con quelli elettrici alimentati da celle a combustibile all'idrogeno, creando nel contempo l'infrastruttura necessaria per la produzione in loco dell'idrogeno.

Dal diesel all'idrogeno

L'ALn 668.145, in livrea Trenord, ritratta in uscita dalla stazione di Iseo mentre espleta il Regionale 1069 Breno-Brescia. Fonte: Wikipedia

Il Consiglio di Amministrazione di FNM ha deliberato l’acquisto di 6 elettrotreni alimentati a idrogeno, con l’opzione per la fornitura di altri 8. L’investimento è stato preliminarmente stimato in oltre 160 milioni. I primi di questi convogli, prodotti da Alstom, saranno consegnati entro il 2023 e saranno affidati, tramite locazione, a Trenord .

Il treno iLint a idrogeno già attivo in Bassa Sassonia

I nuovi treni alimentati ad idrogeno sono sviluppati sulla base della piattaforma Alstom Coradia Stream e sono in larga misura identici ai treni Donizetti già in uso a Trenord. Questo è stato un punto fondamentale nella decisione di acquisto da parte di FNM, in quanto consente di ridurre i tempi di consegna e apre a possibili sinergie in ambito manutentivo.

Il treno Donizetti

Il primo impianto di produzione, stoccaggio e distribuzione di idrogeno sarà realizzato da FNM a Iseo tra il 2021 e il 2023. Sorgerà nell’area del Deposito di Trenord dove attualmente viene effettuato il rifornimento dei treni diesel. Il progetto prevede due passaggi: il primo vedrà la produzione e l'utilizzo del cosiddetto idrogeno blu, che deriva da prodotti fossili, per poi passare invece all'idrogeno verde, prodotto per elettrolisi, la cui produzione può fare affidamento anche sulle fonti rinnovabili.

Nelle prime fasi del progetto è quindi previsto il ricorso alla tecnologia Steam Methane Reforming (SMR), da metano/biometano, con cattura e stoccaggio della CO2 prodotta, per la produzione di “idrogeno blu”. Entro il 2025 saranno inoltre realizzati uno o due ulteriori impianti di produzione e distribuzione di idrogeno da elettrolisi (cosiddetto idrogeno verde) lungo il tracciato della ferrovia, in partnership con operatori energetici, anche se per questo secondo passaggio sono ancora in fase di definizione gli accordi con gli operatori.

L'infrastruttura di produzione e distribuzione dell'idrogeno potrà essere poi un tassello fondamentale per la decarbonizzazione anche del trasporto locale. FNMAutoservizi (società al 100% di FNM) ha in previsione l'acquisto di 40 mezzi a fuel cell per il trasporto locale su gomma. Inoltre è prevista la possibilità di aprire l'approvvigionamento di idrogeno anche a realtà private e a quelle della logistica e della movimentazione merci. Sebino e Valcamonica si apprestano quindi a diventare la prima Hydrogen Valley italiana, un importante banco di prova per studiare la fattibilità dei progetti di conversione delle attuali tecnologie di trasporto basate su combustibili fossili, verso tecnologie a minore impatto ambientale.