Confermato il successo del sedicesimo volo di NASA Ingenuity su Marte

Qualche giorno fa abbiamo scritto del sedicesimo tentativo di volo di NASA Ingenuity su Marte. Il JPL ha confermato nelle scorse ore che anche questo spostamento ha avuto successo durante il 268° sol con le prime immagini della NavCam che sono state scaricate e ora sono disponibili (mentre per le immagini a colori ci vorrà più tempo).

Come ricordato dagli ingegneri, questi spostamenti riporteranno il drone marziano nelle vicinanze del primo campo volo chiamato Wright Brothers Field. Questo consentirà all'elicottero e al rover NASA Perseverance di muoversi in direzione del delta del fiume che un tempo riempiva il lago creatosi all'interno del cratere Jezero. Il nuovo volo è stato completato Domenica 21 Novembre e ora sono disponibili le prime informazioni.

NASA Ingenuity e il successo del sedicesimo volo su Marte

Secondo il flight log (ora aggiornato), il sedicesimo volo si è spostato orizzontalmente di 116 metri con una quota massima di 10 metri. La velocità raggiunta è stata pari a 1,5 m/s mentre la durata complessiva è stata di 107,9". Si tratta in generale di valori estremamente conservativi considerando che il dimostratore tecnologico ha espresso ben altre potenzialità.

Non si tratta di un caso. Come spiegato in precedenza, in questa zona NASA Ingenuity si trova a volare sopra un terreno non perfettamente piano. Il drone marziano era stato pensato per riuscire a compiere circa cinque voli nella zona pianeggiante del Wright Brothers Field. Grazie alle capacità degli ingegneri l'elicottero è riuscito a superare di gran lunga le aspettative arrivando anche in zone con creste rocciose e terreni non pianeggianti. Questo potrebbe "confondere" il sistema di navigazione comportando problemi negli spostamenti.

La navigazione è affidata a NavCam (bassa risoluzione e in bianco e nero) e a un altimetro laser con buona precisione fino a 12 metri. Non manca poi un software sviluppato appositamente per svolgere i calcoli necessari. Proprio il software sarà aggiornato nelle prossime settimane permettendo di aggiungere nuove funzionalità.

Idee regalo, perché perdere tempo e rischiare di sbagliare?

REGALA UN BUONO AMAZON !