BotQ, una nuova struttura progettata per produrre fino a 12.000 robot umanoidi all'anno

Con un approccio basato sulla produzione verticale e l'uso di software avanzati, il nuovo impianto mira a ottimizzare i processi di assemblaggio e scalare rapidamente la capacità produttiva. L'integrazione di automazione robotica e l'affinamento della catena di fornitura pongono le basi per un futuro in cui i robot costruiscono altri robot con efficienza e precisione

Una nuova era nella produzione di robot umanoidi e l'impianto con la maggiore capacità al mondo nella produzione di robot. Con questi presupposti, Figure presenta BotQ, il nuovo impianto di produzione destinato alla realizzazione su larga scala di robot umanoidi. La prima linea produttiva è progettata per assemblare fino a 12 mila unità all'anno, con l'obiettivo di aumentare progressivamente il volume fino a 100 mila unità. La decisione di internalizzare la produzione consente un controllo diretto sulla qualità e sulle prestazioni dei dispositivi, senza rinunciare a fornire un prodotto altamente funzionale.

Il passaggio da una fase prototipale a una produzione su larga scala ha richiesto un ripensamento dell'architettura robotica. Figure 02, il modello precedente, utilizzava componenti ad alta complessità e tolleranza, prodotti tramite lavorazione CNC. Con l'introduzione di Figure 03, il nuovo modello pensato per la produzione in serie, sono stati adottati processi più efficienti come stampaggio a iniezione, pressofusione e stampaggio di metalli, il che, tra le altre cose, ha permesso di ridurre i tempi di lavorazione da giorni a pochi secondi.

Parallelamente, sono stati istituiti due nuovi team dedicati alla sicurezza e all'affidabilità, con il compito di effettuare test accelerati sul ciclo di vita del robot. Attraverso strumenti avanzati, tra cui forni ad alta temperatura e apparecchiature per l'analisi dei guasti, questi team lavorano per migliorare la durata e la robustezza del prodotto finale.

L'assenza di una catena di fornitura consolidata per i robot umanoidi ha spinto Figure a sviluppare internamente gran parte dei componenti, dai motori agli attuatori, fino ai sistemi elettronici. La strategia prevede di mantenere in-house l'assemblaggio delle tecnologie chiave e di affidarsi poi a partner esterni per la produzione di pezzi specifici.

L'automazione nel processo produttivo

La realizzazione di robot tramite automazione interna rappresenta uno degli aspetti più avanzati del progetto BotQ. Grazie all'introduzione dell'intelligenza artificiale Helix, i robot umanoidi saranno impiegati nell'assemblaggio di componenti e nella movimentazione dei materiali lungo le linee di produzione. Questo sistema ibrido, che combina il lavoro umano con l'efficienza della robotica, consente di aumentare la velocità e la precisione, e di ridurre al contempo la necessità di infrastrutture ingombranti come i nastri trasportatori.

Per supportare la crescita della produzione, Figure ha implementato una suite di software dedicati alla gestione operativa, tra cui un sistema di Manufacturing Execution Software (MES) sviluppato internamente. Questa piattaforma integra tutti gli aspetti della produzione e monitora in tempo reale il flusso dei materiali, l'efficienza dell'assemblaggio e il controllo qualità. Il sistema è collegato a dispositivi IoT che tracciano ogni componente al fine di creare un database digitale dettagliato per ottimizzare l'intero processo produttivo.

Parliamo di un progetto avveniristico che segna un importante passo avanti nella produzione di robot umanoidi e pone le basi per un'espansione progressiva del settore. Con un'infrastruttura solida, un approccio ingegneristico orientato all'efficienza e un uso strategico dell'automazione, Figure punta a rendere la produzione di robot più scalabile e sostenibile. Il futuro della robotica industriale si sta costruendo ora, e BotQ si inserisce al centro di questa trasformazione. Figure, d'altronde, è una startup che ha già attirato le attenzioni di molti protagonisti del mondo della robotica e dell'intelligenza artificiale, con investimenti ricevuti anche da NVIDIA e da OpenAI.

Al tempo stesso, non è certo l'unico progetto che sta spingendo in questa direzione, con varie aziende che punto a rendere quella dei robot umanoidi una realtà, con prodotti che possono essere introdotti sul mercato a cifre abbordabili per una consistente fascia della popolazione. Con tecnologie di intelligenza artificiale sempre più avanzate e capacità motorie migliorate, sembra proprio che i robot umanoidi possano fare parte delle nostre vite in un ancora indeterminato futuro.