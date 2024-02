Figure, la startup dei robot umanoidi in cui investono tutti, da NVIDIA a Bezos

Secondo quanto riportato da Bloomberg, il fondatore di Amazon Jeff Bezos, NVIDIA e altri grandi nomi del settore tecnologico stanno investendo su Figure, startup che si occupa di realizzare robot umanoidi, come Optimus di Tesla o Atlas di Boston Dynamics. Figure, sostenuta anche da OpenAI e Microsoft, sta raccogliendo in un round d'investimenti circa 675 milioni di dollari a fronte di una valutazione di mercato di circa 2 miliardi.

Bezos si è impegnato a investire 100 milioni di dollari tramite la sua società Explore Investments LLC e Microsoft sta investendo 95 milioni di dollari, mentre NVIDIA e un fondo legato ad Amazon hanno messo sul piatto 50 milioni di dollari ciascuno.

OpenAI, che per un certo periodo aveva valutato la possibilità di acquisire Figure, ha investito 5 milioni di dollari. La lista degli investitori però è molto lunga e testimonia come tutto sia collegato: l'IA che oggi vediamo nelle vesti di un chatbot come ChatGPT o in un generatore d'immagini da un testo, in futuro uscirà dallo schermo per diventare robot in grado di lavorare con noi (o al posto nostro) ed esserci di ausilio in diverse attività.

Allo stesso tempo, il fermento verso Figure dimostra come la parola "intelligenza artificiale" oggi comandi nelle decisioni d'investimento: tutti sono in caccia della killer application e quindi pronti a puntare denaro su tante piccole realtà che in futuro potrebbero diventare le proverbiali "galline dalle uova d'oro".

Nel caso di Figure è interessante come la società abbia sottoscritto a gennaio un accordo con BMW Manufacturing per portare i suoi robot nelle fabbriche in cui vengono realizzati i veicoli. "La robotica con uno scopo unico ha saturato il mercato commerciale per decenni, ma il potenziale della robotica generale è completamente inesplorato. I robot di Figure consentiranno alle aziende di aumentare la produttività, ridurre i costi e creare un ambiente più sicuro e coerente", ha affermato Brett Adcock, Fondatore e CEO di Figure. "Non vediamo l'ora di lavorare fianco a fianco con BMW Manufacturing per integrare l'intelligenza artificiale e la robotica nella produzione automobilistica".

In base all'accordo, BMW Manufacturing and Figure perseguiranno un approccio basato su obiettivi. Nella prima fase, Figure identificherà i casi d'uso iniziali per applicare i suoi robot alla produzione automobilistica. Una volta completata la prima fase, i robot Figure inizieranno a essere implementati gradualmente nello stabilimento di produzione di BMW a Spartanburg, in Carolina del Sud.

Oltre a inserire robot umanoidi in un ambiente di produzione automobilistica, BMW Manufacturing e Figure "esploreranno congiuntamente argomenti tecnologici avanzati come l'intelligenza artificiale, il controllo dei robot, la virtualizzazione della produzione e l'integrazione dei robot".