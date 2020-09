Boris Johnson: ''il Regno Unito potrebbe essere l'Arabia Saudita dell'energia eolica''

Negli ultimi tempi molti progetti legati al settore delle energie rinnovabili sono nati nel Regno Unito, come la realizzazione del Viking Link, un cavo sottomarino per la condivisione dell'energia con l'Europa, o alcuni importanti risultati raggiunti nel settore eolico off-shore.

A confermare i piani eco sostenibili del paese interviene, durante un discorso delle Nazioni Unite, il primo ministro Boris Johnson ed invita tutti i paesi a una "rivoluzione industriale green globale" a sostegno di una ripresa economica post COVID-19.

UK can be 'Saudi Arabia of wind power' - PM.

"Il Regno Unito potrebbe essere l'Arabia Saudita dell'energia eolica" ha dichiarato lo stesso Johnson riferendosi ai risultati ottenuti e ai traguardi futuri che il Regno Unito si è prefissato in questo settore, con lo scopo ultimo di ridurre la dipendenza dalle fonti di energia non rinnovabili sfruttando al meglio i venti che investono l'isola britannica trasformandoli in energia elettrica per il proprio mercato e per i paesi limitrofi.

Il discorso completo di Johnson al minuto 4:15

Annunciato inoltre, per il prossimo 12 dicembre, un evento online per celebrare il quinto anniversario dell'accordo di Parigi, opportunità per i paesi di annunciare obiettivi climatici più ambiziosi.