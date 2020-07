Viking Link, cavo sottomarino tra Regno Unito e Danimarca: 765 km per 1.400 MW a 525 kV in corrente continua

La National Grid, gestore della rete di trasmissione e distribuzione di energia elettrica per la Gran Bretagna, insieme alla Energinet, gestore del medesimo settore ma relativo alla Danimarca, comunicano l'inizio dei lavori per la realizzazione del cavo di alimentazione sottomarino tra i due paesi.

Il progetto in questione si chiama Viking Link, un investimento da 2 miliardi di euro che prevede la posa sul fondale del Mare del Nord di un cavo lungo ben 765 km, attualmente in costruzione presso la regione inglese del Lincolnshire, in grado di gestire una potenza fino 1.400 MW sfruttando lo standard HVDC, alta tensione nell'ordine di 525 kV in corrente continua, e sistemi di conversioni HVDC Plus prodotti da Siemens.

Scopo di questa operazione la condivisione di energia tra Regno Unito e Danimarca con la finalità ultima di ottimizzare l'utilizzo delle energie provenienti da fonti rinnovabili generate dai due paesi.





"Entro il 2023, questo nuovo collegamento ad alta tensione e corrente continua trasmetterà l'equivalente di elettricità sufficiente per alimentare 1,5 milioni di case britanniche tra Bicker Fen nel Lincolnshire e la regione dello Jutland meridionale in Danimarca" ha scritto il quotidiano britannico The Guardian.

Il Regno Unito attualmente condivide, con altri paesi come Francia, Paesi Bassi e Repubblica d'Irlanda, un sistema di cavi per una potenza complessiva di circa 5 GW; entro il 2025, questa capacità dovrebbe salire a 25 GW grazie al Viking Link e ad altri progetti previsti per collegare la rete elettrica del Regno Unito con Norvegia, Germania e Belgio.





, ministro britannico per i settori Department of Business, Energy and Industrial Strategy, ha dichiarato:

"Il Viking Link rafforzerà la nostra sicurezza energetica, ridurrà il costo delle bollette per i consumatori ed offrirà ai nostri generatori rinnovabili nazionali una maggiore possibilità di esportare elettricità a zero emissioni di carbonio in tutto il mondo"

A proposito, vi avevamo già parlato delle attuali politiche inglesi circa la produzione di energia elettrica che puntano a sfruttare sistemi eolici offshore ottenendo ottimi risultati.

Invece, per maggiori informazioni sul Viking Link vi invitiamo a visitare la pagina ufficiale del progetto.