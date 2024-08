Boeing CST-100 Starliner rientrerà senza equipaggio, gli astronauti rientreranno con Crew Dragon a febbraio 2025, è ufficiale

Come avevamo avuto modo di scrivere nelle scorse ore, oggi si è tenuta la conferenza stampa della NASA dove sono stati resi noti gli ultimi aggiornamenti legati alla capsula spaziale Boeing CST-100 Starliner e a come i due astronauti Butch Wilmore e Suni Williams completeranno la loro missione. Ricordiamo che le alternative erano due: o utilizzare la navicella di Boeing oppure utilizzare la capsula Crew Dragon della missione Crew-9 (con due membri dell'equipaggio a bordo) e rientrare a febbraio 2025.

Durante la conferenza stampa l'agenzia ha dichiarato, attraverso i suoi alti dirigenti (compreso Bill Nelson, Amministratore dell'agenzia statunitense), che la NASA non avrebbe fatto nuovamente l'errore che costò la vita degli equipaggi degli Space Shuttle Challenger e Columbia. Per questo l'agenzia ha stabilito che la navicella Boeing CST-100 Starliner rientrerà sulla Terra senza equipaggio mentre Butch Wilmore e Suni Williams utilizzeranno Crew Dragon della missione Crew-9 (come parte dell'equipaggio dell'Expedition 71/72) per completare la loro permanenza in orbita, rientrando a febbraio 2025 .

Boeing CST-100 Starliner rientrerà senza equipaggio a causa dei rischi troppo alti

Bill Nelson ha dichiarato che "il volo spaziale è rischioso, anche quando è sicuro e di routine. Un volo di prova, per natura, non è né sicuro, né di routine. La decisione di mantenere Butch e Suni a bordo della Stazione Spaziale Internazionale e portare a casa Starliner di Boeing è il risultato del nostro impegno per la sicurezza: il nostro valore fondamentale e la nostra Stella Polare. Sono grato sia ai team della NASA che alla Boeing per tutto il loro incredibile e dettagliato lavoro".

Nelson ha anche avuto modo di parlare con il nuovo CEO di Boeing (Kelly Ortberg) con la società statunitense che continuerà il lavoro di diagnostica e risoluzione dei problemi quando Boeing CST-100 Starliner rientrerà sulla Terra. La NASA continua a cercare due soluzioni distinte per le navicelle che raggiungono la Stazione Spaziale Internazionale così da smarcarsi completamente da Soyuz e non dover "chiedere aiuto" a Roscosmos in caso di problemi. Jim Free (amministratore associato) ha aggiunto che "non è stata una decisione facile, ma è assolutamente quella giusta".

Mercoledì la NASA eseguirà una seconda parte della revisione delle operazioni per la navicella di Boeing così da assicurarsi che sia pronta a eseguire l'undocking (senza equipaggio) dalla Stazione Spaziale Internazionale. Questa operazione sarà compiuta all'inizio di settembre e nel frattempo si configurerà la navicella Crew-8 (attualmente attraccata) per poter ospitare Wilmore e Williams in caso di evacuazione di emergenza dalla ISS, in attesa dell'arrivo di Crew-9, con un lancio previsto non prima del 24 settembre.

Steve Stich (program manager Commercial Crew Program) ha dichiarato che la decisione di far rientrare Boeing CST-100 Starliner senza equipaggio è stata difficile ma osservando i dati e i potenziali problemi ai propulsori di manovra ha aggiunto che "era semplicemente troppo rischioso".

In un comunicato di Boeing Space, la società ha scritto "continueremo a concentrarci, innanzitutto, sulla sicurezza dell'equipaggio e della navicella spaziale. Stiamo eseguendo la missione stabilita dalla NASA e stiamo preparando la navicella spaziale per un rientro senza equipaggio sicuro e di successo". Durante i test a terra (a White Sands) è stato notato un rigonfiamento in una zona della valvola dal lato dell'ossidante. Prima della missione Starliner-1, prevista non prima di agosto 2025, bisognerà capire come evitare che i componenti si surriscaldino per poi portare ai problemi riscontrati nelle prove.

Butch Wilmore e Suni Williams erano preparati alla possibilità di dover prolungare la loro missione e sono quindi stati addestrati non solamente nella gestione di pochi compiti a bordo, ma anche di operazioni più complesse comprese le EVA, robotica e alcune ricerche scientifiche. A bordo della navicella Crew Dragon ci saranno le tute spaziali dedicate ai due astronauti-collaudatori.

I dirigenti della NASA sono (abbastanza) sicuri che Boeing CST-100 Starliner riuscirà a portare sulla ISS e riportare sulla Terra degli equipaggi in futuro. Sicuramente la scelta di un contratto a prezzo fisso ha avvantaggiato l'agenzia evitando così che le problematiche della capsula si abbattessero poi sul budget dell'agenzia. Per Boeing si tratta di un grave danno d'immagine che non migliora sicuramente quanto è accaduto negli scorsi mesi nel mondo dell'aeronautica. La società ora dovrà dimostrare di essere in grado di riprendersi e tornare a essere una delle realtà di punta nel mondo legato allo Spazio (e non solo).