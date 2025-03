Boeing CST-100 Starliner: la prossima missione sarà non prima della fine del 2025, forse senza equipaggio

Meno di dieci giorni fa gli astronauti NASA Butch Wilmore e Suni Williams del primo test con equipaggio (CFT-1) della navicella spaziale Boeing CST-100 Starliner sono rientrati a bordo di una capsula Crew Dragon di SpaceX insieme all'astronauta Nick Hague e al cosmonauta Aleksandr Gorbunov della missione Crew-9. Negli scorsi giorni l'agenzia spaziale statunitense e il colosso aerospaziale hanno fornito un aggiornamento sui prossimi passi per cercare di effettuare un nuovo lancio della capsula spaziale così da poter contare su un backup delle Crew Dragon e di non doversi affidare solamente alle Soyuz russe in caso di problemi.

Già in passato era emersa la possibilità che il primo volo operativo di Boeing CST-100 Starliner potesse essere rinviato è sostanzialmente arrivata la conferma definitiva da parte della NASA. Secondo quanto riportato le due realtà stanno collaborando per concludere la certificazione dei sistemi per missioni con equipaggio dirette verso la Stazione Spaziale Internazionale, anche se le tempistiche e i prossimi passi sono ancora incerti.

La NASA ha scritto come i gruppi di lavoro siano concentrati sulla risoluzione delle anomalie tecniche emerse durante i test di volo (OFT-1, OFT-2 e CFT-1) e sulla pianificazione di nuove verifiche per il sistema propulsivo nei prossimi mesi. Ricordiamo che il primo test con equipaggio è stato lanciato all'inizio di giugno 2024 registrando però alcuni problemi al sistema propulsivo. Dopo una serie di test in orbita e simulazioni a terra, la NASA ha scelto di modificare la sua strategia di rotazione degli equipaggi della ISS facendo rientrare Boeing CST-100 Starliner senza persone a bordo (rientro avvenuto con successo) e posticipando invece il ritorno dei due astronauti-collaudatori, creando non poche polemiche e scambi di opinioni accesi.

Il futuro della navicella spaziale Boeing CST-100 Starliner

Come scritto da Ken Bowersox (amministratore associato della NASA) "la strategia della NASA per il trasporto degli equipaggi è fondamentale per garantire l'accesso allo Spazio utilizzando l'industria privata americana. Il nostro investimento nelle capacità di trasporto dell'equipaggio commerciale sta fornendo la flessibilità necessaria per operare nello Spazio nel modo più sicuro possibile e rispondere rapidamente ai cambiamenti quando si presentano. La NASA sta notando l'impegno di Boeing per aggiungere il sistema Starliner alla base di trasporto dell'equipaggio della nazione".

La NASA e Boeing stanno proseguendo l'analisi dei dati sulla navicella rientrata dal test CFT-1 (Crew Flight Test) e dovrebbero essere state risolte oltre due terzi delle problematiche identificate inizialmente. Nonostante i buoni progressi è stato comunque sottolineato che i problemi al sistema propulsivo mostrati in orbita avranno bisogno di approfondimenti supplementari, con nuovi test e simulazioni su sistemi di terra e potenziali modifiche tecniche.

I test saranno svolti tra la primavera e l'estate di quest'anno nell'impianto di White Sands nel Nuovo Messico. Tra le modifiche che potrebbero essere apportate a Boeing CST-100 Starliner ci sarebbero l'installazione ulteriori di scudi termici per migliorare il controllo della temperatura e una modifica alla sequenza di accensione dei propulsori così da evitare il surriscaldamento. Si sta anche pensando a cambiare il sistema di tenuta dell'elio così da evitare possibili perdite nelle prossime missioni.

Secondo Steve Stich (a capo del Commercial Crew Program della NASA) il prossimo volo della navicella spaziale Starliner potrebbe avvenire tra la fine di quest'anno e l'inizio del prossimo anno. Tra le opzioni che l'agenzia sta valutando è che il prossimo volo potrebbe essere di tipo cargo, quindi senza equipaggio ma solo per il rifornimento della ISS, oppure con equipaggio in base alle esigenze e ai riscontri dei test.