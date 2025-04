Blue Origin NS-31: successo per la missione di New Shepard con a bordo anche Katy Perry e Lauren Sànchez

Da pochi minuti è terminata la missione suborbitale NS-31 di Blue Origin dove un razzo spaziale New Shepard, con a bordo sei donne ha potuto vivere l'emozione di arrivare nello Spazio (per pochi minuti). A bordo anche Katy Perry e Lauren Sànchez.

Era la fine di febbraio quando fu completata con successo la missione NS-30 da parte di Blue Origin, con a bordo un equipaggio composto da cinque persone. Ora la società statunitense è tornata a volare con una nuova missione del razzo suborbitale New Shepard. La missione NS-31 ha previsto un equipaggio di sei persone, tutte donne, tra le quali due nomi noti a livello internazionale: si tratta Katy Perry e di Lauren Sànchez.

La prima è la famosa cantante pop divenuta l'artista femminile più venduta nella storia della Capitol Records e che può vantare oltre 115 miliardi di stream sulle varie piattaforme. Katy Perry sostiene anche diverse cause filantropiche, è ambasciatrice dell'UNICEF e ha creato l'associazione benefica Firework Foundation. Curiosamente la cantante aveva realizzato il brano When I'm Gone in collaborazione con Alesso, dove è possibile notare alcune scene riprese a Starbase (Texas) dove si trova il sito di sviluppo del vettore Starship di SpaceX, società concorrente di Blue Origin.

Lauren Sànchez è una giornalista vincitrice di Emmy Award oltre a essere una pilota di elicotteri, vicepresidente del Bezos Earth Fund e ha fondato Black Ops Aviation, società di produzione di film specializzata in riprese da aerei ed elicotteri. Di recente il suo nome è diventato popolare in Italia per il matrimonio con Jeff Bezos (suo compagno da qualche anno e fondatore di Blue Origin) che si terrà a Venezia.

Insieme a Katy Perry e Lauren Sànchez erano presenti all'interno della capsula spaziale di New Shepard anche Aisha Bowe, Amanda Nguyàn, Gayle King e Kerianne Flynn. La prima è una scienziata della NASA divenuta anche imprenditrice e sostenitrice della formazione in materie STEM anche grazie alla sua società STEMBoard. Inoltre è fondatrice di LINGO, società che vorrebbe fornire nozioni di tecnologia a un milione di studenti. La seconda è una ricercatrice laureata ad Harvard che ha lavorato al Centro di Harvard per l'Astrofisica, al MIT, alla NASA e allo IIAS. La sua carriera ha visto collaborazioni per l'ultima missione dello Space Shuttle (STS-135) e per il telescopio spaziale Kepler. La terza è una giornalista e co-conduttrice di CBS Mornings, editrice di Oprah Daily e voce del programma radio Gayle King in the House. Infine la quarta ha iniziato la sua carriera nel mondo della moda e nella gestione delle risorse umane per poi spostarsi verso attività senza scopo di lucro in tre istituti scolastici. Ha anche prodotto due film, This Changes Everything e LILLY, dedicati a storie di donne.

La missione Blue Origin New Shepard NS-31

Come per le altre missioni New Shepard, anche in questo caso si è trattato di un volo suborbitale della durata di pochi minuti. Superando la linea di linea di Kármán (posta convenzionalmente a 100 km di quota), si può considerare una missione spaziale a differenza di altri voli suborbitali, come quelli organizzati da Virgin Galactic che arrivano a poco meno di 90 km di quota massima.

Il razzo spaziale di Blue Origin è decollato dal sito del Launch Site One nel Texas alle 15:30, ora italiana. Dopo l'ascesa di circa 2'40" è avvenuta la separazione tra la capsula e il vettore. Quest'ultimo è rientrato correttamente nella zona di atterraggio permettendo un suo riutilizzo futuro. La capsula invece ha proseguito il suo volo superando i 107 km di quota sul livello del mare per poi ridiscendere dispiegando i paracadute e atterrare in una zona desertica poco distante. Complessivamente il lancio è durato poco meno di 11 minuti, dal decollo all'atterraggio.

Rispetto a missioni come Fram2, Polaris Dawn e Inspiration4, le missioni suborbitali sono meno pericolose, richiedono un addestramento ridotto e sono decisamente meno costose (quelle orbitali costano diversi milioni di dollari). I passeggeri a bordo delle missioni suborbitali possono comunque godere di una vista particolare della Terra e sperimentare la sensazione dell'assenza di peso fluttuando nella capsula (per questa missione intorno a 3'15" dal decollo).