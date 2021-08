Blue Origin e SpaceX: il braccio di ferro per il lander lunare per Artemis continua

Sembra che Blue Origin (la società spaziale di Jeff Bezos) non voglia darsi pace per la sconfitta subita nell'appalto del lander lunare per le missioni Artemis. Come sappiamo, la NASA ha scelto nei mesi scorsi SpaceX e, per via della mancanza di fondi, non ha potuto selezionare un secondo progetto.

Questo punto in particolare sembra non essere piaciuto a Jeff Bezos che ha iniziato una campagna di pressione nei confronti della NASA per cercare almeno di ottenere una parte del finanziamento (se la vittoria contro SpaceX non fosse possibile). Ulteriori novità sono arrivate in queste ore.

Blue Origin ancora contro SpaceX e il suo progetto di lander lunare

Il GAO (Government Accountability Office) al quale si erano appellati sia Blue Origin che Dynetics aveva già espresso il suo parere a inizio Agosto, confermando ancora una volta che la NASA aveva seguito correttamente tutte le regole nell'assegnare il contratto a SpaceX.

Blue Origin però non ha accettato neanche questa ulteriore decisione. Per mostrare di avere ragione ha anche realizzato un'infografica (presente sul suo sito) dove viene mostrata la complessità, secondo Blue Origin, del sistema della concorrenza.

In una dichiarazione aggiuntiva si legge che "il rapporto [ndr. del GAO] evidenzia che questi problemi impediranno agli Stati Uniti di atterrare sulla Luna in modo sicuro e sostenibile. Confermiamo la nostra valutazione secondo cui SpaceX ha ricevuto un trattamento preferenziale [...]". Alle critiche e più in generale all'idea portata avanti da Blue Origin ha però ribattuto Elon Musk con una serie di tweet.

Non saranno necessari 16 lanci della Starship "cisterna"

Secondo Elon Musk, a non essere corretta, sarebbe la parte dove si citano i 16 lanci della Starship "cisterna" per rifornire il lander lunare (per il lander di Blue Origin ne basterebbero tre). In un tweet l'imprenditore ha voluto fare alcune ipotesi, scrivendo che quel numero di lanci sarebbe "estremamente improbabile".

Le stime fatte da Musk dicono che sarebbero sufficienti otto lanci della Starship "cisterna" per rifornire completamente il lander lunare (una Starship modificata). Il calcolo presuppone di trasportare 1200 tonnellate di propellente mentre il carico utile per ogni Starship sarebbe di circa 150 tonnellate per ogni lancio.

Inoltre è stato sottolineato come il lander lunare (HLS) non avrà bisogno delle alette di controllo e dello scudo termico (mentre i supporti inferiori saranno più leggeri). Questo perché, dovendo atterrare sulla Luna, gli elementi elencati non saranno necessari. Rimuovendo quelle parti si riuscirà a risparmiare massa e quindi carburante. Con le modifiche si potrebbero arrivare ad effettuare quattro voli della Starship "cisterna" anziché i 16 stimati da Blue Origin.

Ma non è finita qui! Musk ha aggiunto che se anche dovessero essere necessari 16 lanci con docking tra le due Starship "questo non sarà un problema". È stato ricordato come, nella prima metà dell'anno, SpaceX ha effettuato più di 16 voli orbitali con successo. Di questi, alcuni hanno anche dovuto effettuare il docking con la ISS (Falcon 9 e Dragon). Questo è considerato più difficile di dover fare un collegamento tra due navicelle con sistemi proprietari. Come finirà la vicenda? È ancora presto per dirlo.