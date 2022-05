Avvenuto l'attracco della navicella cargo Tianzhou-4 alla stazione spaziale cinese

Nelle scorse ore abbiamo scritto del lancio di un razzo Lunga Marcia 7 Yao-5 che ha portato in orbita con successo la navicella cargo Tianzhou-4. Al suo interno troviamo viveri e altre tipologie di merci per la stazione spaziale cinese Tiangong che attualmente non ha presenza umana dopo il rientro dei tre astronauti della missione Shenzhou-13.

Lo scopo è quello di preparare la CSS a una nuova missione con equipaggio umano (Shenzhou-14) che arriverà nelle prossime settimane. Il 2022 sarà infatti un anno ricco di lanci per la CMSA e la CNSA che dovrebbero riuscire a completare la costruzione della stazione spaziale cinese con l'aggiunta di due unità di grande volume (i moduli laboratorio Wentian e Mengtian). Quando sarà completata, Tiangong potrà ospitare anche sei astronauti contemporaneamente e la Cina ha già aperto alla possibilità di avere a bordo anche astronauti di altre nazioni.

Il docking della navicella cargo Tianzhou-4 alla CSS

Dopo il lancio del razzo Lunga Marcia 7 Y5 dallo spazioporto di Wenchang nella serata del 9 maggio (ora italiana) la CMSA ha aggiornato lo stato della missione. Il docking della navicella al modulo principale della CSS, Tianhe, è avvenuto alle 2:54 del 10 maggio (ora italiana) in maniera completamente automatizzata.

Ci sono volute circa sette ore dal lancio di Tianzhou-4 fino all'arrivo fino alla stazione spaziale cinese. La massa complessiva della navicella è di circa 13,5 tonnellate mentre il carico utile tocca le 6,9 tonnellate. Si tratta della sesta di undici missioni complessive che dovrebbero permettere di completare la CSS.

Secondo le informazioni ufficiali, la navicella cargo Tianzhou-4 ha propellente aggiuntivo, apparecchiature sperimentali, pezzi di ricambio e anche semi che verranno esposti alle radiazioni in orbita bassa terrestre e poi analizzati a terra. Per quanto riguarda gli alimenti, i prossimi astronauti cinesi avranno a disposizione più vegetali dopo le segnalazioni dei precedenti equipaggi che ne avevano sentito la mancanza nel menù.

I tre astronauti di Shenzhou-14 arriveranno a giugno con un razzo Lunga Marcia 2F (lancio da Jiuquan) e resteranno in orbita per sei mesi. Questa sarà la seconda missione di lunga durata. L'equipaggio dovrà supervisionare l'arrivo dei moduli laboratorio che amplieranno il volume interno della stazione spaziale cinese. Il modulo Wentian sarà lanciato in luglio con un razzo Lunga Marcia 5B, la stessa tipologia di vettore che ha portato in orbita Tianhe.

Ci vorranno poi alcuni mesi per l'arrivo di Mengtian che arriverà a ottobre (sempre con un razzo Lunga Marcia 5B). Così facendo la stazione spaziale assumerà una conformazione a "T". Ultimo componente che sarà collegato (in via transitoria) alla CSS sarà il telescopio spaziale Xuntian. La sua struttura è simile ad Hubble ma grazie a un'orbita simile a quella della stazione spaziale cinese sarà possibile effettuare manutenzioni senza missioni dedicate.

