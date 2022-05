Com'è cambiato il fotorealismo nella realtà virtuale (VR) secondo Raja Koduri

Raja Koduri è una delle figure più note tra gli appassionati di schede video: attualmente vicepresidente esecutivo e general manager dell'Accelerated Computing Systems and Graphics (AXG) Group di Intel, Koduri ha per lunghi anni lavorato in ATI e AMD, inframezzando tra le due aziende un periodo anche in Apple. In Intel presiede tutte le attività legate allo sviluppo delle GPU di prossima generazione e in generale di tutti i sistemi di accelerazione per il calcolo parallelo.

A Vision 2022, in occasione di una roundtable con la stampa europea, ho potuto confrontarmi con Raja sul tema del fotorealismo nella grafica con visori di realtà virtuale partendo da un aneddoto del passato. Nel 2016, in occasione di un evento organizzato dal Radeon Technology Group di AMD, aveva predetto che per ottenere il fotorealismo con visori VR sarebbe stato necessario arrivare a una risoluzione di 16K per occhio, con una frequenza di refresh verticale di almeno 240 Hz. A quei tempi avevo calcolato la potenza di calcolo di riferimento necessaria sulla carta in qualcosa pari a 100 schede video NVIDIA GeForce GTX 980 in parallelo.



Raja Koduri regge una scheda Intel Server GPU Data Center

Ricordando questa sua previsione, nonché la stima dei tempi legata alla potenza di elaborazione richiesta, ho chiesto a Raja quanto lavoro sia stato fatto in questi 6 anni per arrivare a quell'obiettivo e quanta distanza ci sia ancora, nelle più recenti architetture di GPU, per ottenere il vero fotorealismo con i visori VR.

Secondo Raja, trascorsi gli ultimi 6 anni siamo molto più vicini al fotorealismo con il VR di quanto potessimo pensare quando quella previsione è stata formulata. Dobbiamo pensare innanzitutto che è cambiata la complessità dei contenuti VR, superiore rispetto a quanto potessimo prevedere 6 anni fa, ma al contempo l'obiettivo del fotorealismo nel VR può ora sfruttare al meglio le tecniche di "neural net based reconstruction" come quelle XeSS (Xe Super Sampling) e DLSS (Deep Learning Super Sampling), sfruttando anche parte del lavoro sviluppato per i neural radiance filter.

Cambia quindi il quadro legato al fotorealismo con i visori VR, obiettivo che ora può essere più facilmente raggiunto grazie proprio al contributo di queste tecniche che nel 2016 non poteva ancora essere tenuto in considerazione. Ma c'è ancora molto lavoro da fare in collaborazione con la community degli sviluppatori software, i quali devono essere messi nella condizione di poter sfruttare nelle proprie app queste tecniche, in particolare le neural net based pipeline.

Oltre a questo è necessario, per i produttori, rendere le architetture di GPU sempre più efficienti nella gestione delle reti neurali all'interno della pipeline grafica, così da arrivare a una realtà virtuale che sia, agli occhi dell'utilizzatore, indistinguibile rispetto al mondo reale. È per questo motivo che secondo Raja Koduri siamo oggi molto più vicini a quell'obiettivo di fotorealismo nella VR rispetto a quanto pensasse nel 2016, perché in quell'anno non era ancora ben chiaro quale potesse essere la serie di innovazioni tecnologiche in grado di rendere accessibile in un futuro prossimo quel risultato. Ora lo sappiamo: le reti neurali e tutte le tecniche, all'interno delle pipeline grafiche delle GPU, che permettono di sfruttarle al meglio.