Artemis I: la capsula Orion ha effettuato il flyby della Luna, prosegue la missione

Il 16 novembre 2022 è iniziata ufficialmente la missione Artemis I con gli utenti che possono seguire il viaggio della capsula Orion attraverso lo strumento ufficiale. Da poche decine di minuti c'è stato il flyby (sorvolo) ravvicinato della navicella dalla superficie lunare portandosi a meno di 200 km da quest'ultima. Un momento storico che però non rappresenta ancora la fine della missione.

Ci sono quindi voluti poco più di cinque giorni per raggiungere questo punto mentre la missione complessivamente durerà circa 25,5 giorni. La capsula Orion rientrerà sulla Terra facendo un ammaraggio nella zona di oceano di fronte alle coste della California. Durante l'avvicinamento sono state riprese diverse immagini della Luna così da permettere alle future missioni di avere punti di riferimento corretti. Bisogna infatti considerare che ci sono diverse differenze rispetto a quanto fatto con Apollo e quindi i dati non sono direttamente sovrapponibili.

Artemis I: la capsula Orion arriva a 120 km dalla superficie della Luna

Nel corso della diretta ci sono state molte immagini suggestive, oltre a quelle mostrate negli scorsi giorni sia dalla navicella che, per esempio, dal Cubesat ArgoMoon realizzato da Argotec per conto dell'ASI. Orion è dotata di 16 telecamere complessivamente con risoluzioni variabili in base alla tipologia di compito (da HD fino a 4K). I video e le immagini ad alta risoluzione saranno scaricate nelle prossime ore/prossimi giorni grazie al Deep Space Network e permetteranno di "immergersi" ulteriormente nei progressi della missione Artemis I.

Nel corso delle scorse ore sono stati accesi in diverse occasioni i motori della capsula Orion così da avvicinarla alla superficie della Luna e utilizzare la sua forza d'attrazione gravitazionale per proseguire il suo viaggio che la porterà fino a circa 65.000 km di distanza in un orbita retrograda distante. Alle 20:09 del 20 novembre la navicella è entrata nella sfera di influenza lunare dove è la Luna a essere la forza di attrazione gravitazionale maggiore sulla navicella rispetto alla Terra.

La propulsione in questa fase è affidata al modulo di servizio europeo che prevede 33 motori complessivamente con tre strutture differenti. Il motore principale, 8 motori di backup, 24 motori per la gestione dell'assetto. Per la propulsione vengono impiegati un ossidante (ossidi di azoto) e la monometilidrazina. Sono presenti quattro serbatoio con capacità di 2000 litri ciascuno mentre è anche presente dell'elio per permettere di pressurizzazione.

Secondo la telemetria ufficiale fornita durante la diretta della NASA per la missione Artemis I, la minima distanza dalla superficie è stata di 120,7 km mentre il nostro Pianeta si trovava a 371.122 km e la velocità era pari a 7641 km/h (non c'era una visione in diretta ma una animazione grafica basata sui dati telemetrici). Le immagini e i video dovrebbero essere caricati nell'apposita sezione del sito NASA.

