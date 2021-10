Arrivano i primi treni senza conducente, si parte dalla Germania

Arriveranno a dicembre ad Amburgo, in Germania, i primi treni senza conducente a guida autonoma. La società ferroviaria tedesca Deutsche Bahn in collaborazione con il gruppo industriale Siemens, hanno recentemente annunciato un progetto unico, presentando il primo treno automatizzato senza conducente ad Amburgo.

Il CEO di Deutsche Bahn, Richard Lutz, ha affermato che i treni automatizzati offrono un servizio "più affidabile senza dover aggiungere un solo chilometro di nuovi binari".

In altre città, come ad esempio Parigi, esistono già treni a guida autonoma, ma questi viaggiano su binari esclusivi solo per questo tipo di mezzi. I treni presentati ad Amburgo invece correranno sulla linea ferroviaria della città insieme agli altri treni con guida regolare.

"Stiamo rendendo il trasporto ferroviario più intelligente stimando che i treni automatizzati possono trasportare fino al 30% in più di passeggeri, migliorare significativamente la puntualità e risparmiare oltre il 30% di energia", ha affermato il CEO di Siemens, Roland Busch.

Il treno viene quindi controllato digitalmente in maniera completamente automatizzata, nonostante ciò un macchinista sarà sempre presente in cabina per la supervisione dei viaggi quando ci sono passeggeri a bordo.

