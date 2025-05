Amazon rivoluziona il packaging con imballaggi su misura

Dopo aver visto il nuovo Vulkan, il roboto dotato id un avanzato senso del tatto, Amazon ha annunciato l’introduzione di una nuova tecnologia automatizzata per la creazione di imballaggi su misura, con l’obiettivo di ridurre gli sprechi e l’impatto ambientale delle spedizioni in Europa. Questa innovazione rappresenta il più grande investimento europeo di Amazon nel packaging sostenibile, e porterà per la prima volta in Europa macchine in grado di produrre scatole personalizzate in tempo reale. L’azienda prevede di installare centinaia di questi sistemi in oltre 70 centri logistici di Italia, Germania, Regno Unito, Francia e Spagna entro la fine dell’anno, con ulteriori estensioni previste entro il 2027.

La rivoluzione delle scatole su misura che fanno risparmiare tutti

Dal 2015 Amazon ha ridotto del 43% il peso medio degli imballaggi per spedizione, evitando l’utilizzo di oltre 3 milioni di tonnellate di materiale a livello globale. Questa riduzione è stata ottenuta grazie a iniziative come il programma “Spedito senza imballaggio Amazon aggiuntivo” e l’adozione di materiali completamente riciclabili in Europa. Oggi oltre il 50% delle spedizioni in Europa viene consegnato in imballaggi più leggeri, come buste di carta o cartone, oppure senza alcun packaging aggiuntivo.

Il cuore della nuova tecnologia è un sistema di sensori e algoritmi che misura con precisione le dimensioni del prodotto da spedire e crea, in tempo reale, una scatola di cartone su misura per contenere l’articolo in modo perfetto, centimetro dopo centimetro. Non appena l’operatore inserisce il prodotto all’interno del macchinario, i sensori ne rilevano lunghezza, larghezza e altezza, e il software calcola l’area di cartone necessaria per formare una struttura robusta e senza eccessi. Al termine del processo, la scatola viene termosaldata e dotata automaticamente dell’etichetta di spedizione, pronta per il dispatch immediato.

Per gli articoli più semplici e meno fragili, Amazon utilizza invece nuove unità in grado di produrre buste di carta su richiesta, tagliate e termosaldate anch’esse in tempo reale. Queste buste sono realizzate con carta resistente alle intemperie e agli strappi, senza alcuna imbottitura aggiuntiva, e consentono di risparmiare in media oltre 26 grammi di materiale per spedizione. Rispetto alle tradizionali scatole di cartone, le buste leggere sono fino al 90% più leggere, riducendo ulteriormente l’impatto ambientale in fase di trasporto e smaltimento.

A supporto della gestione di prodotti di piccole dimensioni o con forme irregolari è stato introdotto l’Universal Robotic Labeller, un robot etichettatore ad alta velocità capace di applicare etichette fino al 75% più piccole di quelle standard. Questo sistema può attaccare i codici di spedizione direttamente sulla busta di carta o sulla confezione originale del prodotto, eliminando completamente la necessità di scatole aggiuntive. In questo modo, Amazon riduce ulteriormente l’uso di materiali e semplifica il processo di riciclo ai clienti.

Negli ultimi cinque anni, il programma “Spedito senza imballaggio Amazon aggiuntivo” ha permesso di consegnare oltre un miliardo di spedizioni in Europa senza alcun packaging extra, sfruttando la confezione originale del produttore e applicando solo l’etichetta di spedizione. Questa iniziativa non solo ha abbattuto i rifiuti da imballaggio, ma ha anche reso le spedizioni più leggere, contribuendo a una riduzione delle emissioni di CO₂ per pacco. Amazon utilizza inoltre machine learning e intelligenza artificiale per identificare i prodotti idonei a questo trattamento, incentivando i partner di vendita a riprogettare i propri imballaggi FBA per massimizzare il numero di articoli spediti senza packaging aggiuntivo.

Secondo Pat Lindner, Vice President Mechatronics and Sustainable Packaging di Amazon, “per ridurre gli sprechi è necessario ridurre il packaging. Utilizziamo machine learning e automazione per creare imballaggi su misura, riducendo il materiale in eccesso e garantendo al contempo la protezione del prodotto”. Questo approccio smart, basato su dati e algoritmi, ha consentito ad Amazon di ottimizzare la logistica e di limitare il numero di veicoli necessari per le consegne, grazie a un miglior impiego dello spazio nei camion e a spedizioni più leggere.

Il rollout europeo di queste macchine porterà benefici concreti sia ai clienti, che riceveranno confezioni più compatte e facili da gestire, sia all’ambiente, grazie alla diminuzione della domanda di carta e cartone vergine e alla maggiore efficienza dei trasporti. In Italia, dove i nuovi sistemi saranno installati tra i primi, i consumatori inizieranno presto a trovare a casa imballaggi personalizzati e riciclabili nella raccolta differenziata cartacea. Guardando al futuro, Amazon prevede di estendere la tecnologia di packaging su misura a tutti i suoi centri di distribuzione europei entro il 2027, continuando a innovare con materiali sempre più sostenibili e soluzioni che possano integrare biomateriali e buste bio-based. La sperimentazione di involucri in Mater-Bi per gli ordini di Amazon Fresh in Spagna rappresenta già un primo passo verso l’utilizzo di materiali vegetali compostabili.