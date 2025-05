Amazon presenta Vulcan, un robot con il senso del tatto. Ruberà il lavoro agli umani?

Amazon ha svelato Vulcan, un nuovo robot dotato di un avanzato senso del tatto, destinato a efficientare le operazioni nei suoi centri di distribuzione. Il dispositivo rappresenta un importante passo avanti nel campo della robotica applicata e, secondo l'azienda, permetterà di gestire in autonomia circa il 75% degli articoli presenti nei magazzini, con una velocità paragonabile a quella degli operatori umani.

Sviluppato da Amazon Robotics, Vulcan si distingue per la capacità di percepire il contatto con gli oggetti che manipola, regolando automaticamente pressione e forza in base alla delicatezza e alla forma di ciascun articolo. Questa sensibilità tattile rappresenta una novità rispetto ai robot attualmente impiegati nei centri Amazon, che si basano esclusivamente su visione artificiale e ventose per spostare pacchi e prodotti.

Presentato ufficialmente durante l'evento "Delivering the Future" a Dortmund, in Germania, Vulcan è già operativo nei centri di distribuzione di Spokane (Washington) e Amburgo.

Il robot è stato progettato per operare principalmente nelle zone più scomode per i lavoratori, come i ripiani alti (fino a 2,5 metri) o quelli vicini al pavimento. In queste aree, solitamente, gli operatori devono utilizzare scale o piegarsi, esponendosi a maggiori rischi ergonomici. Vulcan riduce queste necessità, contribuendo a migliorare sicurezza e comfort sul posto di lavoro.

Vulcan utilizza un "attrezzo di fine braccio" che assomiglia a un righello attaccato a una piastra per capelli, oltre a sensori di ritorno di forza che gli dicono quanto forte sta spingendo o quanto saldamente sta tenendo qualcosa, in modo che possa rimanere al di sotto del punto in cui rischia di fare danni. In questo modo, è in grado di manipolare con precisione una vasta gamma di oggetti, fino a un peso massimo di circa 3,6 kg.

Una sorta di righello mobile sposta delicatamente altri articoli presenti nei compartimenti dei pod di stoccaggio per fare spazio, mentre le "palette" (paddle) regolano la presa e, grazie a piccoli nastri trasportatori, posizionano con precisione i prodotti. Per il prelievo, Vulcan impiega un braccio dotato di telecamera e ventosa. Il sistema visivo identifica l'articolo da prelevare e verifica in tempo reale che l'estrazione avvenga senza coinvolgere altri oggetti, evitando il cosiddetto fenomeno del "co-extracting".

Aaron Parness, direttore della divisione AI robotica di Amazon, ha sottolineato che Vulcan "non è solo in grado di vedere il mondo, ma anche di sentirlo", abilitando funzioni finora impossibili per i robot Amazon. Parness ha inoltre ribadito che il robot non sostituirà i lavoratori umani, ma lavorerà al loro fianco, contribuendo a trasformare ruoli esistenti in mansioni più qualificate, come la manutenzione, l'installazione e la supervisione dei robot.

Amazon afferma di aver investito 1,2 miliardi di dollari dal 2019 per formare i propri dipendenti nell'ambito tecnologico. Parness ha chiarito che un magazzino completamente automatizzato non è un obiettivo realistico né desiderabile: "Non credo nell'automazione al 100%. Se dovessimo affidare a Vulcan il 100% delle operazioni, non funzionerebbe mai. Amazon lo sa bene".

Il gruppo prevede di estendere l'implementazione di Vulcan nei prossimi anni sia negli Stati Uniti sia in Europa. Vulcan lavora fino a 20 ore al giorno, sempre dietro barriere di sicurezza, ed è stato progettato per apprendere costantemente dai propri errori grazie ad algoritmi di intelligenza artificiale fisica, che combinano visione stereo, dati tattili e machine learning.

Attualmente, Amazon utilizza oltre 750.000 robot nei suoi magazzini, rispetto ai 350.000 del 2021. La crescente automazione potrebbe generare risparmi fino a 10 miliardi di dollari entro il 2030, secondo alcune stime.