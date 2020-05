Amazfit Aeri: ecco la mascherina che si auto-disinfetta e permette lo sblocco con il Face ID di Apple

Mascherine e sblocco facciale non sono mai andate troppo d'accordo, e questo è diventato lampante soprattutto dopo lo scoppio dell'epidemia di COVID-19 ancora in corso in diversi paesi del mondo. Una soluzione al problema arriva adesso da Huami, nota per i wearable venduti in collaborazione con Xiaomi: l'azienda sta infatti lavorando su una mascherina facciale N95 trasparente che è anche in grado di disinfettarsi in maniera autonoma.

Diversi paesi stanno imponendo ai loro cittadini l'obbligo di indossare mascherine in pubblico, e anche alcune compagnie aeree hanno confermato che presto le renderanno obbligatorie sui voli. Le mascherine per il viso sono diventate, insomma, una parte fondamentale della nostra nuova vita sociale. Inoltre, non tutte le mascherine utilizzate comunemente sono altrettanto efficaci, con le chirurgiche e le N95 che sono praticamente introvabili nei canali tradizionali.

In molti stanno utilizzando al momento mascherine in stoffa o tessuti vari che, sebbene possano contribuire in parte a contenere il virus, non filtrano le particelle d'aria più sottili e devono essere lavate in maniera adatta regolarmente. Inoltre, le mascherine in stoffa non vengono riconosciute dai sistemi di riconoscimento facciale. Sono tutti problemi che la Amazfit Aeri di Huami dovrebbe risolvere, almeno in base a quello che ha comunicato l'azienda.

Amazfit Aeri è progettata con filtri rimovibili e avrà degli emittitori di luce ultravioletta: inserendo la maschera in una presa USB Type-C per alcuni minuti, infatti, la mascherina si disinfetta autonomamente dopo ogni utilizzo e ogni filtro installato può così essere utilizzato per un periodo di un mese e mezzo. Le attuali mascherine N95 permettono di utilizzare i filtri installati solo per otto ore, ma dovrebbero bloccare secondo specifica il 95% delle particelle. Non sappiamo ancora, invece, quale sarà l'efficacia delle Aeri di Amazfit.

La mascherina Aeri è realizzata con materiale antiappannamento trasparente in modo che le caratteristiche facciali necessarie per lo sblocco dello smartphone (anche tridimensionale, come Face ID di Apple) rimangano visibili in ogni momento. Il design modulare consente inoltre all'indossatore di utilizzare anche protezioni per gli occhi e altro. La società ha iniziato a sviluppare i primi prototipi di Aeri, e sono ancora necessari da sei mesi a un anno per l'arrivo sul mercato. Non sono ancora noti i prezzi al pubblico, tuttavia Amazfit si è fatta già conoscere per l'ottimo rapporto qualità-prezzo dei suoi prodotti.