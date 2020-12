Aevum Ravn X è il drone per inviare satelliti in orbita bassa, a costo contenuto

Come abbiamo scritto in passato, lo Spazio sta diventando sempre più interessante per società di vario genere. Per rispondere alle nuove esigenze del mercato stanno nascendo sempre più realtà per inviare carichi ad alta quota. Non solo SpaceX, Rocket Lab o Virgin Galactic ma anche Aevum, che ha annunciato il suo drone chiamato Ravn X.

Aevum Ravn X: pensato per i piccoli satelliti

L'idea alla base di Ravn X di Aevum non è nuova, ma è stata rivista per poter essere impiegata con tecnologia senza pilota. Il video di presentazione del drone (che è un aereo nella forma) è stato rilasciato da poche ore. Questo ha permesso di conoscerne il design prima dei test che ci saranno nei prossimi giorni.

Il peso a pieno carico del drone è poco meno di 25 tonnellate, le dimensioni sono pari a 5,5 metri in altezza e 18,3 metri di apertura alare con velocità massima di 925 km/h. Per volare non è necessario utilizzare propellenti particolari ma del carburante avio convenzionale mentre per decollare basterà una pista lunga meno di 2 km.

La strategia di Aevum con Ravn X è quella di ridurre di molto i costi per la messa in orbita bassa di piccoli satelliti grazie alla possibilità di essere riutilizzato fino al 96%. Nelle prime fasi di sperimentazione ci sarà comunque un limite di riutilizzo del 70% delle componenti. Il tutto con tempistiche estremamente ridotte e pari a circa tre ore tra un lancio e l'altro e più o meno lo stesso tempo per consegnare il carico a destinazione.

La strategia di lancio prevede un decollo convenzionale e una volta raggiunta la quota corretta, dal Ravn X si sgancia un razzo a due stadi dalla zona inferiore della fusoliera. Sarà quest'ultimo a portare il carico in orbita bassa. Come spiegato dalla società, per gestire un lancio di un drone di questo tipo possono servire solamente sei persone, riducendo così anche i costi del personale.

Aevum ha anche pensato a una gestione dei lanci che informerà puntualmente i clienti tramite una dashboard web. Chi vorrà spedire un carico in orbita potrà scegliere il tipo di drone, la tipologia di assicurazione per il lancio, la tipologia di carico utile. Si passa poi alla scelta dell'orbita e ad altre informazioni aggiuntive. La prima missione operativa sarà la ASLON-45 della Space Force prevista per il 2021.