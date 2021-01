Surface Pro 7+ è l'ultima evoluzione del 2-in-1 di Microsoft

Microsoft ha annunciato quest'oggi una nuova evoluzione della gamma Surface Pro, il 2-in-1 della gamma Surface che si espande con la serie Surface Pro 7+. Niente indicazione numerica 8, quindi, per il nuovo Surface Pro che Microsoft sceglie di destinare unicamente ai propri clienti business e al mondo educational.

Nulla cambia nella struttura esterna rispetto a Surface 7, con l'iconico kickstand posteriore e lo schermo touch da 12,3 pollici di diagonale; invariate anche le porte di comunicazione, USB Type-A e USB Type-C, sempre con lettore di schede memoria MicroSD (solo per la versione standard, quella LTE integra il lettore per scheda SIM). Sotto la scocca troviamo invece varie novità a partire dal processore Intel Core di undicesima generazione della famiglia Tiger Lake, con versioni Core i3, Core i5 e Core i7, oltre a memoria di sistema sino a 32GB e storage via SSD sino a 1TB di capacità.

La batteria è stata leggermente incrementata quanto a capacità, portata a 50Wh, permettendo anche grazie alle innovazioni del processore Intel Tiger Lake di raggiungere un'autonomia fino a 15 ore. Una particolarità di Surface Pro 7+, mutuata dalla gamma Surface Laptop 3, è quella di poter accedere all'SSD così da sostituirlo o espanderlo: opzione molto utile per le esigenze degli utenti aziendali ma apprezzata anche da quelli consumer.

Surface Pro 7+ è proposto da Microsoft con un listino che parte da 899 dollari, tasse escluse, per la versione WiFi; quella dotata di connettività LTE parte da 1.149 dollari sempre tasse escluse. Surface Pro 7+ può essere ordinato in alcuni dei mercati mondiali compresa l'Italia: in questo caso i prezzi partiranno da 1.049€ per il modello base e da 1.399€ per quello LTE.