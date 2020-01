MSI GE66 Raider e Stealth, notebook gaming con schermo a 300Hz, batteria da 99,9Wh e tutto al top

La conferenza stampa di MSI al CES di Las Vegas si è rivelata ricca di novità. In questa notizia ci contreremo su un paio di queste (tratteremo separatamente altri prodotti), concentrandoci sui super portatili da gaming della serie GE66, Raider e Stealth. Si nota subito il design più compatto rispetto alla precedente famiglia GE65.

GE66 Raider si nota immediatamente per il bordo frontale tutto a luci RGB, sebbene sarebbe limitante soffermarsi solo su questa caratteristica. MSI infatti pone l'accento sul display che, nella versione top, vanterà una frequenza di ben 300Hz, la più alta in assoluto (fino ad ora) per un display adottato su un notebook, abbinata alla risoluzione Full HD. Sotto la scocca processori Intel Comet Lake H, fino al core i9, mentre per quanto riguarda la scheda video sarà sicuramente una NVIDIA top di gamma, non dichiarata (servirà qualche mese per la commercializzazione e può succedere di tutto...)

Il comparto memoria e SSD è molto ricco, come era lecito attendersi: fino a 32GB di RAM e SSD, ovviamente PCie 3.0 x 4, NVMe, fino a 2TB. Notevole la batteria adottata di serie, ben 99,9Wh che è poi il limite massimo consentito a bordo degli aerei.

Sono attese anche versioni speciali, come ad esempio quella che vedete qui. La versione Stealth è di fatto quasi simile, più sobria e compatta. Mancano le luci RGB sul bordo frontale (ma restano quelle nella retroilluminazione della tastiera), così è più ridotto lo spessore. Per il resto le caratteristiche sono praticamente le stesse. Troppo presto per avere un'idea di qualsiasi prezzo indicativo.