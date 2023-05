Lenovo Legion Pro 7: un computer portatile interessante, e non solo per la GeForce RTX 4080

Lenovo Legion Pro 7 16IRX8H è un computer portatile di fascia alta, destinato ai videogiocatori più impegnati e ai professionisti alla ricerca di molta potenza di calcolo. È dotato di soluzioni di raffreddamento avanzate e di una gestione delle temperature intelligente, anche per la qualità dei materiali impiegati, il tutto con forme sobrie ed eleganti, compatibili con svariati tipi di utilizzo. Certo, non manca la possibilità di attivare appariscenti effetti di illuminazione RGB, anche sulla barra frontale, ma tutto è disattivabile all'evenienza.

All'interno della nuova versione di Legion Pro 7 troviamo il processore Intel Core i9-13900HX, accompagnato da 32 GB di RAM di tipo DDR5-5600 (2x 16 GB) e da un SSD da 1 TB con connessione PCIe Gen 4x4 NVMe M.2 2280. Questa CPU è stata realizzata con processo costruttivo a 10 nm e lavora con 8 performance core con velocità di clock che vanno da 2,2 GHz a 5,4 GHz e che supportano hyperthreading. È dotata anche di 16 efficiency core che vano da 1,6 GHz a 3,9 GHz senza hyperthreading, per un totale di 32 thread in parallelo. Tutto questo è accompagnato da 32 MB di cache L3.

Per quanto riguarda l'unità SSD, invece, può raggiungere una velocità teorica di circa 5.400 MB/s in lettura e di oltre 4.000 MB/s in scrittura. Per i giocatori, il fiore all'occhiello di questa proposta è costituito dalla GPU Nvidia GeForce RTX 4080 Laptop che, con i suoi 12 GB di VRAM GDDR6, permette di giocare qualsiasi titolo, quasi sempre alla massima risoluzione e con il supporto Ray Tracing. Il TGP massimo è di 175 W con Dynamic Boost.

Ottimo anche il pannello basato su tecnologia IPS con rivestimento opaco, indispensabile per poter usare il portatile alla luce del giorno e giocare anche nelle condizioni di luminosità più complicate. Con un rapporto d'aspetto di 16:10, questo display opera alla risoluzione di 2560 x 1600 pixel ed è in grado di garantire la copertura del 100% dello spazio colore sRGB con una luminanza massima di 500 nit. Il display, con una diagonale di 16 pollici, opera fino alla frequenza di aggiornamento massima di 240 Hz e annovera il supporto ad AMD FreeSync per evitare l'incorrere di fastidiosi effetti di tearing e stuttering. Windows 11 Home è la scelta di default per quanto riguarda il sistema operativo.

Questo portatile è dotato di tecnologia ColdFront 5.0 con Hybrid Thermals, con una camera di vapore ampia per coprire sia CPU che GPU. Le CPU sono mantenute fresche con un'infusione di metallo liquido, il che significa zero throttling, mentre il calore viene espulso attraverso le enormi prese d'aria di scarico sul retro e sui lati del telaio, per un totale di 235 W di TDP. Inoltre, diverse modalità operative per il portatile in generale e la GPU in particolare sono disponibili tramite l'app Lenovo Vantage pre-installata.

Questa combinazione di hardware non è l'unica possibile per Lenovo Legion Pro 7 di nuova generazione, che è disponibile con prezzi che partono da €3.199, mentre per l'allestimento 16IRX8H si sale a €3.999€. Una spesa sicuramente notevole, consigliata per chi vuole giocare senza compromessi o, con più facilità per il redattore, per chi intende usare la macchina per gli usi professionali, il montaggio di video e applicazioni simili che richiedono molta potenza di calcolo e molta memoria di sistema.

Come detto, il portatile è anche gradevole alla vista, con un coperchio in metallo che gli conferisce un aspetto elegante. Quando acceso, e connesso alla rete elettrica, Legion 7 Pro diventa invece aggressivo e può essere immediatamente riconosciuto come un portatile da gioco grazie alla tastiera con illuminazione RGB e alla striscia LED posta nella parte anteriore.

Con un peso di 2,7 Kg, non è il portatile più leggero della categoria, e anche il suo spessore si rivela piuttosto importante. Ottime le possibilità di connessione, con ben 6 porte USB di cui due di Tipo C e quattro di Tipo A. Non manca la possibilità di connettere dei monitor esterni tramite le 2 porte HDMI 2.1 a disposizione. La selezione di porte è poi completata dal jack da 3,5 mm per le cuffie e dalla porta Ethernet RJ-45, mentre non manca il supporto al Wi-Fi 6E per comunicazioni wireless molto veloci.

Il portatile è dotato anche di una webcam da 2 MP che offre una buona nitidezza delle immagini e una discreta accuratezza dei colori, rivelandosi dunque sufficiente per i meeting online. L'alimentatore esterno, invece, garantisce 330 W di potenza ed è piuttosto voluminoso, con queste misure: 18,5 x 8 x 2,5 cm.

Per quanto riguarda la tastiera, troviamo i bordi inferiori curvi per ciascun pulsante, come nel tipico stile di Lenovo. L'attivazione e il punto di pressione sono abbastanza buoni, pur non allo stesso livello che può offrire una tastiera meccanica. L'illuminazione si può disabilitare o regolare a vari livelli: si basa su Legion Spectrum RGB ed è personalizzabile per ogni tasto. Sotto troviamo un pratico touchpad da 12 x 7,5 cm, che garantisce una buona precisione nonostante le dimensioni generose dello schermo.

Questo articolo è da intendersi come una preview, mentre avremo modo di mettere Lenovo Legion Pro 7 alla prova non appena avremo tra le mani il sample definitivo.

Per il momento possiamo dire che Lenovo Legion Pro 7 conferma la qualità a cui ci ha abituato il brand della casa cinese, spingendosi a un nuovo livello prestazionale grazie all'aggiornamento all'hardware per quanto riguarda processore e scheda video. Naturalmente si tratta di un portatile di fascia altissima, per il quale è difficile trovare una collocazione se non presso i giocatori più impegnati o gli ambiti professionali.

Ottimo anche per quanto riguarda il profilo estetico, è poi dotato di un insieme di opzioni di connessione decisamente interessante, che permettono di impiegarlo in vari modi, oltre che della connessione Wi-Fi 6E, molto importante per sfruttare in wireless le reti in fibra di ultima generazione. Unico neo, come sempre capita con questo tipo di portatili gaming, è la rumorosità per cui, se deciderete di acquistarlo, vi consigliamo di munirvi di ottime cuffie gaming.