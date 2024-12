3 computer portatili gaming con ottimi prezzi su Amazon: con GeForce RTX 4050, 4060 e 4070, si parte da 799

Fra l'ondata di offerte sui portatili oggi in corso su Amazon, abbiamo trovato 3 computer portatili gaming con ottimi prezzi. Hanno caratteristiche leggermente diverse tra di loro, e 3 diverse GPU GeForce

Oggi ci sono molte offerte su Amazon a proposito di computer portatili. Nello specifico, se state cercando dei portatili gaming molto prestazionali ecco tre proposte che dovete valutare attentamente. Con GeForce RTX 4050, 4060 e 4070.

La soluzione più abbordabile, quella da 799€ , dispone di RTX 4050, insieme al processore Intel Core i5-13420H con 8 core e 12 thread, e frequenza di picco di 4,6 GHz, basato su architettura Raptor Lake-H. Parliamo di un ottimo portatile che vanta le peculiarità del brand Acer Nitro, che da sempre propone soluzioni solide e affidabili.

Ai 16 GB di RAM e all'SSD da 512 GB, si accompagna un ottimo Display 15.6" FHD IPS 144 Hz, perfetto per il gaming, mentre Windows 11 Home è preinstallato. Gli altri due PC, invece, sono molto più simili tra di loro. Acer Nitro V 15 ha un processore più potente e un SSD più capiente, da 1 TB. L'i9-13900H di questo portatile è più potente, grazie alla sua architettura Raptor Lake ottimizzata rispetto alla Alder Lake dell'i7-12700H che troviamo sull'ASUS TUF. Ha una maggiore frequenza di clock e un migliore bilanciamento tra core ad alte prestazioni (P-core) e core efficienti (E-core).