Google Maps: aggiornamento per combattere le recensioni false con l'IA di Gemini

Google potenzia la sicurezza di Maps e Business Profile integrando Gemini nei sistemi di moderazione. L’IA interviene per bloccare recensioni fraudolente e modifiche ingannevoli, con risultati già tangibili: oltre 240 milioni di contenuti rimossi o evitati. In arrivo avvisi globali per segnalare recensioni eliminate

Google alza il livello del controllo sui contenuti pubblicati su Maps e Business Profile con nuovi strumenti che usano la tecnologia di Gemini, il suo modello di intelligenza artificiale. L’obiettivo è quello di contrastare recensioni false e interventi sospetti nei profili delle attività commerciali.

Il sistema riesce ora a individuare in modo più preciso modifiche potenzialmente fraudolente ai profili aziendali, secondo il Rapporto sulla trasparenza di Google. Un esempio concreto riguarda il cambiamento improvviso della categoria di un’attività: passare da “caffetteria” a “idraulico”, senza altri segnali coerenti, viene ora intercettato come comportamento anomalo. In casi del genere, Gemini segnala l’alterazione e può intervenire per bloccarla. Google ha già neutralizzato migliaia di modifiche rischiose di questo tipo nel corso dell’anno.

Sotto la lente anche le recensioni, in particolare quelle con valutazioni elevate e contenuti sospetti. Gemini è in grado di analizzare l’andamento nel tempo dei commenti lasciati e di rilevare schemi abusivi anche dopo la pubblicazione. In tre Paesi - Stati Uniti, Regno Unito e India - è stato attivato un sistema di avvisi che notifica la rimozione di recensioni giudicate fraudolente. L’estensione del servizio al resto del mondo è prevista per il mese prossimo.

I numeri condivisi da Google nel suo report annuale parlano chiaro. Nel 2024 sono stati oltre 240 milioni i contenuti giudicati non conformi alle policy e rimossi prima di raggiungere la visibilità pubblica. Più di 70 milioni di modifiche potenzialmente ingannevoli ai profili sono state fermate. Le attività bloccate o cancellate per comportamenti illeciti superano quota 12 milioni. Circa 900.000 account sono stati limitati per violazioni ripetute.

Strategie basate su recensioni comprate o modifiche arbitrarie dei profili rischiano di diventare controproducenti. Google premia le interazioni autentiche e l’accuratezza delle informazioni: chi investe sulla trasparenza avrà vantaggi in termini di visibilità e affidabilità.

Tra le pratiche consigliate troviamo la gestione regolare dei profili, il monitoraggio delle recensioni e il rispetto rigoroso delle linee guida ufficiali. In caso di comportamenti sospetti da parte di concorrenti, è essenziale utilizzare gli strumenti messi a disposizione per segnalazioni puntuali.

Il lavoro di moderazione delle recensioni false è continuo e la casa di Mountain View pubblica periodicamente aggiornamenti sull'affinamento delle tecnologie per contrastarle.