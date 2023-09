2 portatili gaming hanno prezzi super interessanti ora su Amazon: con GeForce RTX 3070 a 1.299

Ottimo prezzo per un portatile gaming con scheda video NVIDIA GeForce RTX 3070, sufficientemente potente da poter gestire ogni videogioco o applicazione di alto livello. Con il processore Intel Core i7-12650H, ben 16GB di RAM di tipo DDR4 3200MHz, SSD PCIe 4 da 512 GB, WiFi 6 e Windows 11 Home preinstallato in questo portatile trovate proprio tutto quello che serve per godere delle massime prestazioni. Ottimo anche il display, un 15,6 pollici FHD con frequenza di aggiornamento da 144Hz. Il tutto ora a un prezzo molto competitivo, con un maxi sconto su Amazon .





In alternativa valutate questo ottimo Predator Helios Neo con la GeForce RTX 4070 di attuale generazione. Certo, sono 1.699,00€, ma considerate che a circa 200€ in meno ci sono PC gaming nettamente meno potenti sotto tutti i punti di vista, spesso con schede video e processori di precedente generazione. Un picco sforzo in più e avete questo vero e proprio mostro. Partiamo dallo schermo: si tratta di un 16" IPS 165Hz , con risoluzione 2560x1600 pixel 160:10. Oltre al gaming, c'è spazio e risoluzione ottimale anche per sfruttare software di video editing con molto più agio rispetto ai normali Full HD. Il processore è veramente qualcosa di pazzesco: Intel Core i9-13900HX è un 24 core e 32 thead con picco a 5,40GHz !

Sul fronte della scheda grafica troviamo NVIDIA GeForce RTX 4070, supportata da 8GB di memoria dedicata, mentre per quanto riguarda RAM e SSD, quest'ultimo Gen4 e super veloce, troviamo 16GB e 1TB rispettivamente. Ci sono poi, al meglio, tutti gli accorgimenti gaming che molti gradiscono: tastiera retroilluminata RGB a 4 zone, scelte rapide e molto altro.

Meglio ripetersi: è praticamente una workstation da gioco che non prevede compromessi, e costa poco più di un MacBook Air (molto ma molto meno potente). Fateci un pensierino serio!