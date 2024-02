2 ottimi portatili gaming Lenovo sono ora in offerta: con GeForce RTX 4060 a 1.149 euro

Partiamo dal processore, AMD Ryzen 7 6800H: un mostro da 8 core e 16 thread , per altro molto veloci (3,2GHz di frequenza base, 4,7GHz di picco ). La RAM è di 16GB, mentre il Solid State Drive, rigorosamente velocissimo, è da 1TB.

Ottima dotazione di porte: ben 3 USB Type C (una è compatibile Thunderbolt 4 , per giunta, le altre 2 DisplayPort 1.4), 3 USB-A 3.2, HDMI e anche RJ45, oltre al jack combinato per cuffie e microfono. La scheda video integrata è NVIDIA GeForce RTX 3060, mentre da citare è anche la tastiera retroilluminata RGB. Il portatile appartiene al marchio LOQ, pensato per i notebook e i PC desktop di fascia media, in opposizione a Legion.