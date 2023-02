Vigor GK71 Sonic: il meglio che MSI può proporre come tastiera meccanica gaming

Vigor GK71 Sonic è la nuova top di gamma in casa MSI per quanto riguarda le tastiere destinate ai giocatori. Si contraddistingue, innanzitutto, per gli switch proprietari MSI Sonic Red realizzati in collaborazione con Kailh, ovvero una soluzione che vuole prendere a riferimento i classici Cherry MX Red ma, al contempo, modificarne leggermente il comportamento.

Alla digitazione, infatti, appaiono più veloci e reattivi rispetto alle controparti Cherry, sensazioni che vengono confermate dalle specifiche. La forza operativa necessaria per ottenere l'attuazione, infatti, è di 35 grammi, contro i 45 della soluzione Cherry. Il pre travel, ovvero l'escursione necessaria allo switch affinché il sistema ne registri l'attuazione, è posto a 1,9 mm, contro i 2 mm dei Cherry MX Red, mentre la distanza di escursione complessiva è in entrambi i casi di 4 millimetri. Numeri che si traducono in una sensazione di leggerezza e di agilità durante il funzionamento, garantendo un feedback ottimale soprattutto per il gaming.

Come i Cherry MX Red, anche i Sonic Red di MSI non restituiscono un feedback in nessun punto dell'escursione, che è completamente lineare. Non abbiamo, quindi, né feedback tattile né uditivo, il che può essere non completamente congeniale per la digitazione ma che è l'ideale proprio per il gioco. Ovviamente, l'unico feedback possibile è a fine escursione.

Molto particolari risultano essere i copritasti, che MSI definisce MSI ClearCaps. Hanno una forma ergonomica concava per accogliere nella maniera migliore possibile le dita. Inoltre, sono scuri nella parte superiore e completamente trasparenti in quella inferiore, per cui ideali soprattutto per quei giocatori che amano gli effetti di illuminazione e il fatto che la luce filtri sotto ai copritasti. Normalmente, i produttori di periferiche ottengono l'effetto riducendo la parte del copritasto in plastica, mentre MSI ha voluto preservare l'integrità di questi ultimi differenziando la parte superiore da quella posteriore come abbiamo detto.

Risultano così esaltati gli effetti di illuminazione, personalizzabili sulla base del singolo tasto. Ma, ancora più importante per il feeling d'uso di questa tastiera, la forma dei copritasti garantisce pressioni con feedback soddisfacente e, soprattutto, l'attuazione è in ogni caso assicurata. La struttura interna della tastiera Vigor GK71 Sonic, infatti, è studiata in modo tale da garantire il cosiddetto N-key rollover, che si tramuta in 6-key rollover in quei casi non sia garantita la compatibilità al primo. La modalità 6-key rollover viene comunque contemplata per garantire la piena compatibilità con vecchi sistemi operativi, o mac OS, che non sono compatibili con l'N-key rollover, ovvero non riconoscono le corrette pressioni quando molteplici tasti vengono premuti contemporaneamente. In questo modo, è assicurata la registrazione di ogni attuazione e viene scongiurato qualsiasi pericolo relativo ad eventuali conflitti di segnale.

Molto interessante anche la rotella per il controllo del volume posizionata sulla parte destra della tastiera. Questa consente, in maniera molto confortevole e immediata, di controllare al volo il volume, mentre i pulsanti al fianco servono per gestire la riproduzione dei contenuti multimediali. Premendo la rotella, invece, si imposta lo stato di "muto".

Il corpo della tastiera è solido, con il rivestimento costruito in lega di alluminio e il design compatto, il che si unisce bene con la reattività e la leggerezza degli switch. Inoltre, si può aggiungere il poggiapolsi ergonomico incluso nella confezione. Questo non si può agganciare alla tastiera (su altre soluzioni simili abbiamo un aggancio magnetico), ma si accosta semplicemente a quest'ultima. Il tessuto in memory foam restituisce una sensazione di comodità, mentre la costruzione dell'accessorio è di qualità impeccabile. Nonostante l'assenza dell'aggancio, il poggiapolsi non si allontana drasticamente dalla tastiera, rivelandosi un compromesso buono per chi ama usare questo tipo di estensione.

Per quanto riguarda la superficie retrostante della tastiera, questa accoglie un alloggiamento a forma di X che si estende anche sul poggiapolsi. Serve per riporre, e mantenere saldo, da una parte il cavo della tastiera stessa, dall'altra quello di altre periferiche come le cuffie. Si tratta di un'ottima soluzione per mantenere il più possibile pulita la postazione di gioco ed evitare che i vari cavi che vi si trovano si aggroviglino.

Mentre le impostazioni di Vigor GK71 Sonic si possono realizzare con combinazioni di pulsanti fisici, una maggiore personalizzazione è possibile ricorrendo a MSI Center, il software fornito dalla casa taiwanese e compatibile con tutte le sue periferiche di gioco, anche i router adesso. Il software permette di registrare le macro, inserendo qualsiasi successione di pulsanti e permettendo di registrare anche i "delay" tra una pressione e l'altra. Dalla sezione Mystic Light, inoltre, è possibile regolare l'effettistica di illuminazione nei minimi dettagli, usando i preset già a disposizione o configurando gli effetti personalmente e sulla base del singolo pulsante. Oltre al colore si può cambiare la velocità con cui le luci si accendono e si spengono, il livello della loro luminosità e la direzione verso la quale gli effetti si propagano. Fino a tre profili di illuminazione si possono memorizzare sulla memoria integrata nella tastiera.

Installare MSI Center, inoltre, consente di lanciare l'utilissimo software MSI Afterburner semplicemente premendo l'apposito pulsante dedicato sulla tastiera stessa. Se Afterburner è un software più che completo (per il tracciamento del funzionamento del nostro hardware), MSI Center deve ancora migliorare per completezza e opzioni di personalizzazione rispetto a quanto offrono altri software dedicati alle periferiche di gioco (anche la sua installazione e l'aggiornamento delle varie componenti è velocizzabile).

Tutte queste personalizzazioni si possono realizzare anche con pulsanti fisici, ricorrendo a Fn. Si può cambiare l'effetto di illuminazione, aumentarne la velocità e l'effetto ombra, così come la luminosità e la direzione. Solo la registrazione delle macro rimane unicamente demandata al software MSI Center.

In definitiva, Vigor GK71 Sonic è una soluzione ottima, che avvicina l'offerta MSI a quella dei suoi principali concorrenti. Parliamo di una tastiera che va a rivaleggiare con le migliori esponenti del settore come Razer Blackwidow V3, Logitech G513, Corsair K70 MK.2 Rapidfire, HyperX Alloy Elite 2, SteelSeries Apex 7 e Asus ROG Strix Flare, pur costando un po' meno rispetto a quasi tutte le sue rivali, aggirandosi sui 145 euro circa (a seconda del rivenditore).

I suoi copritasti che fanno filtrare la luce sono l'ideale per i giocatori che amano gli effetti di illuminazione ed è ottima anche la rotella per la gestione del volume. Gli switch danno la sensazione di agilità e leggerezza, che ben si sposa con la solidità dell'involucro. Inoltre, la tastiera è reattiva, restituendo una sensazione leggermente diversa rispetto alle tastiere basate sui più classici Cherry MX Red. Unico aspetto che necessita di qualche miglioramento è invece quello relativo al software.