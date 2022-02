Speciale Logitech: sconti su cuffie, tastiere, mouse gaming, volanti e molto altro

Sono adesso in corso su Amazon diverse promozioni interessanti riguardo ai prodotti Logitech. Che, come al solito, combinano elevata qualità e prestazioni degne di nota, adesso a un prezzo molto più accessibile.

Molto interessanti questi sconti sulle cuffie: si va dalle soluzioni top di gamma Logitech G PRO X per le migliori prestazioni alle più economiche Logitech G335, comunque decisamente accattivanti esteticamente.

Grande scelta anche per i mouse, con le soluzioni più amate dai pro player ora tutte in sconto. Con sensore da oltre 25 mila DPI, si tratta di periferiche precisissime e configurabili nei dettagli. Anche in questo caso si tratta di periferiche wireless, con illuminazione RGB e con estese opzioni di personalizzazione. In particolare il Logitech G PRO X SUPERLIGHT è un punto di riferimento per i giocatori per quanto riguarda i mouse ad alte prestazioni. Grazie a queste offerte si risparmia circa il 33%, che corrisponde a 50/60 Euro. Interessante anche la versione con colori personalizzati per League of Legends, così come il più classico Logitech G703 LIGHTSPEED.

Sono esteticamente molto carini i mouse della linea Logitech G305. Oltre che per i colori accattivanti, questi mouse sono notevoli anche per il peso ridottissimo, che piacerà a tutti i giocatori (e non solo) che amano le periferiche più agili sulla scrivania.

In sconto anche il Logitech G402: parliamo di una periferica wired con cavo intrecciato, una soluzione sicuramente più classica che ben si addice ai giocatori più tradizionalisti. Per tutti i dettagli su questo tipo di periferiche consultate la nostra guida ai migliori mouse gaming.

Restando in ambito periferiche classiche, questi sono dei mouse che appartengono alla tradizione Logitech, affidabili e dalle prestazioni assicurate.

Se invece siete alla ricerca di un mouse molto leggero, Logitech G203 LIGHTSYNC è la soluzione ideale per voi, ancora una volta disponibile in colori molto accattivanti.

Ecco gli sconti per quanto riguarda le tastiere, tutte meccaniche. Si va dalle soluzioni con cavo alle wireless, e non mancano le configurazioni TKL senza tastierino numerico per ridurre lo spazio occupato sulla scrivania. Da verificare anche lo sconto sull'iconica, e richiestissima, Logitech G910 Orion Spectrum.

Chiudiamo la rassegna con il "sempreverde" Logitech G920, ideale per tutti i giochi di guida su PC e le console Xbox: senza spendere troppo è una soluzione affidabile e dalla durata garantita. Per l'elenco completo dei prodotti Logitech in offerta cliccate qui.