ROG Swift PG259QN, il monitor gaming a 360Hz è ora acquistabile in Italia. Annunciato il prezzo

ASUS Republic of Gamers (ROG) annuncia la disponibilità in Italia di ROG Swift 360Hz PG259QN. Questo monitor gaming è dotato di un pannello Fast IPS Full HD (1920 x 1080) con refresh rate a 360Hz, tempo di risposta di 1ms gray-to-gray (GTG) e tecnologia NVIDIA G-SYNC per garantire un gameplay fluido

28 Settembre 2020

ASUS

ROG

Swift

pubblicata il, allenel canale Periferiche