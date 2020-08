Asus ROG Swift PG259QN, monitor gaming a 360Hz disponibile da settembre

400 cd/m² (typical/HDR on)

ROG Swift 360Hz PG259QN sarà disponibile in Italia a partire da settembre 2020 a un prezzo da comunicare.

Il monitor include un grande dissipatore personalizzato con una superficie per lo scambio di calore più ampia rispetto a quelle degli altri display, assicurando un raffreddamento efficiente durante lunghe sessioni di gioco.

ROG Swift 360Hz PG259QN ha un design pensato per gli ESPORT che consente ai giocatori di concentrarsi sull’azione a schermo grazie a diverse funzionalità che riducono al minimo le distrazioni. Una speciale cornice inferiore antiriflesso , ad esempio, aiuta a diminuire i riflessi sullo schermo mentre un supporto salvaspazio a forma di V consente di avvicinare mouse e tastiera al monitor così da liberare più spazio per il proprio setup da gaming.

ROG Swift PG259QN presenta una diagonale da 24,5” ed è compatibile con HDR10 . NVIDIA G-SYNC garantisce immagini senza tearing, stuttering o input lag. In aggiunta, gli appassionati e i pro-gamer possono contare su refresh rate variabile (VRR) e overdrive .

