Oral-B iO: c'è tanta tecnologia oltre il semplice spazzolino elettrico

L'evento "The Building your Smile House" ha permesso ad Oral-B di far capire a tutti quanta tecnologia c'è dietro ad un semplice spazzolino elettrico e quanto è importante, psicologicamente, avere una bocca sana. Aiuta l'autostima, le relazioni con gli altri ma anche e soprattutto è il miglior amico dello stress permettendo di combatterlo e di avere vantaggi per il proprio sistema immunitario. E a dirlo sono ricerche specializzate come anche dottori che hanno constatato sui loro pazienti questi dati.

L'evento è stato occasione di mostrare dal vivo l'ormai collaudata gamma Oral-B iO che ha portato il brand ad un livello superiore, tecnologicamente parlando, il classico spazzolino elettrico. E a farla da padrona senza dubbio c'è stata anche Michelle Hunziker, testimonial d'eccezione, che ha sfoggiato il proprio sorriso ma soprattutto ha testimoniato quanto Oral-B e la gamma iO abbia cambiato la sua vita nel semplice gesto di spazzolare i propri denti.

Oral-B: quanto è importante lo spazzolino elettrico?

Un'operazione semplice e quotidiana quella dello spazzolamento dei denti che ogni giorno dovrebbe essere realizzata da chiunque. Un gesto che spesso però non viene eseguito bene o ancora non viene realizzato con i giusti strumenti. Ci si affida ad uno spazzolino manuale senza la pretesa di investire invece in uno strumento che risulta sempre più fondamentale soprattutto a lungo termine. Oral-B, in questo, ha sempre tentato di sradicare la concezione del semplice spazzolino da denti manuale introducendo sin dal 1991 lo spazzolamento tramite un dispositivo elettrico che potesse, non prendere il posto del manuale per il mero spazzolamento automatico, ma per realizzare un lavoro di pulizia migliore.

E proprio negli ultimi mesi la pandemia ha rappresentato un momento di riflessione sulla potenza espressiva di un sorriso, e soprattutto sulla sua mancanza, in un contesto di socialità forzatamente limitata, anche dall’uso delle mascherine. Avere salute in bocca è fondamentale per recuperare benessere fisico e mentale, e ritornare a una nuova normalità. I dati Nielsenq hanno delineato come il 53% degli italiani intervistati abbia sofferto per non aver potuto mostrare il proprio sorriso durante la pandemia e il 77% è convinto che il sorriso tornerà ad essere il miglior biglietto da visita.

Dall'indagine di Oral-B emerge inoltre che, per 2/3 degli italiani intervistati, esiste una forte connessione tra bocca e benessere generale e la salute orale non può essere considerata secondaria rispetto al resto del corpo. Il benessere fisico e quello mentale, infatti, passano anche da una bocca sana che aiuta l’autostima e le relazioni con gli altri.

Ed è palese che qui subentra Oral-B con i suoi spazzolini elettrici e tutto quello che comporta questo dispositivo. L'azienda è forte di nuove indagini sul campo che evidenziano come gli spazzolini elettrici forniscono una migliore efficacia nella pulizia di denti e gengive rispetto allo spazzolino manuale, consentendo di mantenere in salute facilmente ed efficacemente l'igiene orale. La nuova gamma Oral-B iO, lanciata dall'azienda negli ultimi tempi, ha in pochi mesi raggiunto il 10% delle vendite a valore degli spazzolini elettrici Oral-B. Un risultato incredibile dovuto però ad un'attenzione da parte del brand perquello che riguarda l'innovazione tecnologica del semplice spazzolino.

Oral-B iO, infatti parte da ben sei anni di ricerca e sviluppo, ed è oggi la tecnologia più rivoluzionaria del marchio mai esistita che porta a un livello superiore le aspettative dei consumatori in termini di esperienza, tecnologia, design e prestazioni. E dopo le serie Oral-B iO 7,8 e 9 ecco che quest'anno la gamma Oral-B si è ampliata ulteriormente con l'arrivo del nuovo spazzolino elettrico connesso allo smartphone Oral-B iO 6.

Oral-B: quanta tecnologia c'è a bordo di uno spazzolino elettrico?

Quanta tecnologia c'è a bordo di uno spazzolino elettrico Oral-B iO? La risposta è tanta! La nuova tecnologia iO combina la testina rotonda Oral-B ispirata agli strumenti del dentista con setole micro-oscillanti per una sensazione di freschezza e pulizia in bocca e gengive più sane al 100% in una settimana. A farla da padrone c'è intanto un sensore di pressione che permette di proteggere le gengive durante lo spazzolamento e difar capire, tramite una semplice luce a LED, se si sta premendo troppo forte, troppo poco o si sta effettivamente facendo il giusto lavoro.

A cambiare rispetto ai soliti spazzolini elettrici però c'è anche la presenza del display. In questo csaso un display interattivo che, primo nel suo genere, fornisce un incoraggiamento personalizzato per le esigenze di spazzolamento dell'utente. E qui non solo permette di visualizzare alcuni messaggi durante la giornata (come il buongiorno, ad esempio) ma anche di segnalare il tempo di spazzolamento che ricordiamo dovrebbe essere di almeno 2 minuti secondo la raccomandazione dei dentisti. E poi ci sono le 7 modalità di spazzolamento che vengono facilmente rese visibili grazie al display e garantiscono dunque all'utente di trovare la migliore soluzione.

Oral-B iO però si differenzia dagli altri per l'introduzione non solo dell'applicazione, per garantire ogni singolo passaggio di pulitura dei denti, ma anche dell'Intelligenza Artificiale che permette il rilevamento in 3D dei denti e garantisce dunque il raggiungimento migliore delle aree della bocca. E poi ancora il caricatore magnetico che è un'altra chicca della tecnologia applicata allo spazzolino elettrico: basta appoggiare il device e questo automaticamente viene catturato dalla base magnetica e si ricarica velocemente.

E anche la testimonial d'eccezione, Michelle Hunziker, ha ammesso ieri che proprio grazie agli spazzolini elettrici Oral-B iOS ha cambiato il modo pulire i suoi denti e di approcciarsi al mondo della pulizia della bocca. E Oral-B ha avuto parole grate alla presentatrice: "Una delle chiavi di successo di questi anni di Oral-B è stata la nuova campagna pubblicitaria "Go Electric" con una testimonial d’eccezione come Michelle Hunziker, volto noto e amato dal pubblico, che aggiunge credibilità al nostro messaggio. La bocca e il sorriso sono lo specchio della salute del corpo: una bocca sana è la chiave per mantenere un corpo sano; per questo continueremo a impegnarci per lavorare a una serie di contenuti e informazioni che aiutino a informare correttamente i consumatori", commenta Carlo Di Bella, Responsabile Oral Care Italia.