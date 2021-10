Annunciato l'equipaggio della missione Shenzhou-13 verso la stazione spaziale cinese

In queste ore è stato annunciato ufficialmente l'equipaggio della missione Shenzhou-13 che porterà tre astronauti in direzione della stazione spaziale cinese (CSS) dove rimarranno per circa sei mesi. Questa è la seconda missione con equipaggio umano verso Tiangong.

La precedente missione, Shenzhou-12, si è conclusa circa un mese fa e da allora la stazione spaziale cinese era senza equipaggio. Questo periodo "tranquillo" è stato impiegato per fare dei test sui nuovi propulsori elettrici. La Cina ha intenzione di fare in modo che questa nuova stazione possa essere sempre operativa e che sia un progresso rispetto ai precedenti tentativi. La sua costruzione durerà per circa un anno fino alla fine del 2022.

L'equipaggio della missione Shenzhou-13 è pronto alla partenza

Le precedenti indiscrezioni sull'equipaggio che avrebbe preso parte a questa missione si sono rivelate corrette. I tre astronauti cinesi che prenderanno parte alla missione della durata di sei mesi a bordo della CSS sono Wang Yaping, Ye Guangfu e Zhai Zhigang.

Da poche ore si è anche concluso l'incontro pubblico tra i tre astronauti e la stampa cinese e straniera. La conferenza si è tenuta al Centro Spaziale di Jiuquan dove i tre astronauti hanno potuto rispondere alle domande e alle curiosità degli addetti stampa. Il lancio della missione Shenzhou-13 è previsto per domani pomeriggio, ora italiana.

Nel caso di Zhai Zhigang si tratterà della seconda missione (la prima fu Shenzhou-7 nel 2008) e della prima volta che avrà il ruolo di comandante. Secondo quanto riportato, gli astronauti dovranno eseguire delle EVA (attività extra-veicolari) e potrebbe essere proprio Zhigang a doverne effettuare almeno una. L'astronauta ha anche aggiunto che "la costruzione della stazione spaziale è uno sforzo su vasta scala".

Per quanto riguarda Wang Yaping, già in passato era stata nello Spazio e in particolare le sue attività si erano rivolte alla comunicazione con le scuole cinesi tanto da venire soprannominata in patria come "l'insegnante spaziale" durante la missione Shenzhou-10 del 2013.

Infine Ye Guangfu è il più giovane di questo gruppo di astronauti e l'unico alla sua prima missione spaziale dopo l'addestramento di undici anni. L'astronauta ha dichiarato "si tratta davvero di un test, ma sono fiducioso che completerò questa missione". Pur non essendo stato nello Spazio, Guangfu ha anche collaborato con l'ESA nel 2016 quando ha svolto ricerche e addestramento all'interno di alcune grotte in Italia e in Cina. Forse è per questo che ha anche aggiunto che "non vedo l'ora un giorno di poter viaggiare nello Spazio con i miei omologhi internazionali e dar loro il benvenuto nella stazione spaziale cinese come ospiti".