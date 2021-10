ColorOS 12 (Android 12) provato su Oppo Find X3 Pro: ecco com'è in video

OPPO ha ufficializzato da poco la sua nuova ColorOS 12 basata su Android 12 di Google e ha concesso in anteprima una prima prova delle nuove caratteristiche. Non ci siamo fatti sfuggire l'occasione, ed ecco in video il nostro resoconto dopo aver testato il nuovo sistema operativo su OPPO Find X3 Pro (dove diventerà disponibile per tutti a partire dal prossimo mese di dicembre).

[HWUVIDEO="3174"]ColorOS 12 (Android 12) provato su Oppo Find X3 Pro[/HWUVIDEO]

Oppo ha lavorato innanzitutto sulle grafiche nell'ottica di una migliore ottimizzazione degli spazi e per fare in modo che l'utente abbia più margine nella personalizzazione. L'obiettivo è favorire l'inclusività di ColorOS, ovvero di renderlo il più possibile aderente ai gusti degli utenti di ogni parte del mondo. La principale differenza riguarda il passaggio dalle icone squadrate alle icone tonde, una scelta comunque reversibile dal menù delle Impostazioni.

C'è una nuova funzione che permette di configurare i colori degli elementi dell'interfaccia attingendo ai colori dello sfondo o altre combinazioni sempre liberamente configurabili. In questo modo, potremmo modificare sia il menù a tendina dall'alto che la schermata delle Impostazioni. Inoltre, Oppo ha migliorato la funzione Color vision enhancement già presente in ColorOS 11, aggiungendo una nuova opzione che accentua o riduce gli effetti del filtro colore. Color vision enhancement, infatti, permette di applicare filtri di conversione dei colori attraverso la selezione della gamma di colori da vivacizzare (es. Rossi, Gialli, Verdi o impostare la Grayscale per visualizzare le immagini a livelli di grigio).

Android 12 introduce tutta una serie di nuove funzionalità relative alla privacy, a cui si può accedere da ColorOS 12 tramite la sezione dashboard della privacy. Qui possiamo verificare quali sono i permessi concessi alle varie app nelle ultime 24 ore a livello di geolocalizzazione, fotocamera, microfono e altro ancora. Per ogni applicazione, possiamo controllare quali permessi ha utilizzato e quando. Si può anche scegliere di concedere a certe app una geolocalizzazione approssimativa e non esatta in modo da migliorare la resa della batteria.

Una funzione decisamente spettacolare è quella relativa alle cosiddette finestre flessibili. Vi si può accedere sempre dal menù rapido e poi ridimensionare e spostare le finestre in qualsiasi parte della schermata. Lo stesso vale anche per i giochi con la finestra mobile che si rivela utilissima per il multitasking e, dunque, l'utilizzo di varie applicazioni in parallelo.

Nel menù di accesso rapido troviamo la funzionalità Traduzione schermo, realizzata in collaborazione con Google Translate e che funziona tramite Google Lens, la famosa app mobile di riconoscimento delle immagini sviluppata da Google.

Oppo parla anche di consistenti miglioramenti alle prestazioni e all'autonomia. Naturalmente dopo la prova di quella che è ancora un'Alpha non è possibile avere un'idea chiara sulla consistenza di questi miglioramenti, per cui rimandiamo i test definitivi al prossimo dicembre, quando ColorOS 12 sarà definitivamente disponibile su OPPO Find X3 Pro.

A partire dalla ColorOS 12.1 arriverà l'altra interessantissima funzionalità PC Connect, che viene descritta come il primo passo verso il sistema operativo multi-screen e permetterà di gestire lo smartphone dai PC con Windows. Sarà disponibile il prossimo anno con connessione che avverrà tramite Bluetooth e Wi-Fi. La versione di base di ColorOS sarà disponibile per tutti i possessori di Oppo Find X3 Pro dal mese di dicembre e sarà successivamente estesa a tutti gli altri smartphone Oppo delle ultime generazioni.