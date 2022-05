Mad Catz annuncia il nuovo C.A.T. 9 trasparente e il mousepad S.U.R.F. RGB

Mad Catz ha annunciato il controller gaming wireless C.A.T. 9 e il tappetino per mouse da gioco S.U.R.F. RGB. Il controller gaming wireless C.A.T. 9 offre un’estetica unica e allo stesso tempo garantisce compatibilità e funzionalità multipiattaforma. Il tappetino S.U.R.F. RGB, invece, dispone di un tessuto in grado di migliorare la precisione e facilitare lo scorrimento del mouse.

Il nuovo C.A.T. 9, in particolare, si caratterizza per un inconsueto involucro trasparente in grado di esaltare al meglio gli RGB a 8 colori, incorporati su un PCB con logo stampato. Tali prerogative garantiscono al prodotto un’estetica unica ed elegante. Il controller dispone di Bluetooth 5.0 al fine di fornire una veloce connettività multipiattaforma su dispositivi mobili gaming come smartphone, tablet, Switch e PC.

Troviamo anche 4 pulsanti programmabili, vibrazione a doppia regolazione e un sensore di movimento a 6 assi. Il dispositivo infine è in grado di garantire fino a ben 8 ore di gioco con una singola carica.

Il tappetino S.U.R.F. RGB, invece, presenta, in tutto il suo perimetro esterno, una gradevole ed elegante striscia di illuminazione RGB a 2 zone, personalizzabile con ben sette diversi effetti di luce. I materiali di questo tappetino, secondo Mad Catz, lo rendono resistente all’abrasione e durevole, ma anche morbido al tatto e resistente a schizzi e macchie. Le sue dimensioni risultano infine di: (L x P x A) 900 x 300 x 4 mm.

La disponibilità di entrambi i prodotti varia in base alla regione, tuttavia, la loro commercializzazione è prevista verso la fine del terzo trimestre del 2022.

