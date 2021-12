Mad Catz R.A.T. 8+ ADV: il mouse che assomiglia a un Trasformer

Mad Catz R.A.T. 8+ ADV non è per niente il consueto mouse per giocatori. A partire dall'aspetto, decisamente accattivante, così per le tantissime opportunità di configurazione, fisiche prima di tutto che si aggiungono a quelle impartibili tramite software. Non solo, una volta impugnato trasmette un feeling convincente in tutto, a cominciare dai pulsanti principali, garantiti oltretutto per 20 milioni di clic.

Vediamo le regolazioni fisiche che è possibile effettuare con questo mouse, a cominciare dal poggiapolsi. Si tratta della parte finale della periferica, che si può muovere verso l'esterno di quattro step. Per sganciarla basta tenere premuto il piccolo pulsante che si trova sulla faccia destra del mouse. Il poggiapolsi si può anche estrarre del tutto e sostituire con la soluzione alternativa che si trova nella confezione: può essere, quindi, liscio o ruvido, a seconda delle preferenze dell'utente. Si può anche installare un poggiapolsi più alto in modo da modificare il tipo di impugnatura con cui si tiene la periferica, passando dall'impugnatura a palmo a quella ad artiglio.

Non manca la possibilità di regolare il peso del mouse. Per farlo deve svitare la rotella che si trova nella parte terminale ed estrarre il meccanismo a molla, il quale racchiude tre piccoli pesi. Rimuovendoli si può disporre di una periferica più leggera, mentre lasciandoli all'interno si ritroverà con un mouse ben pesante, saldamente ancorato alla superficie d'appoggio. Dopo aver completato la regolazione basta riavvitare la rotella e disporre la molla nella posizione originale.

L'appoggio per il pollice è ugualmente regolabile. Con il piccolo cacciavite che si trova nell'alloggiamento per i pesi appena visto si può allentare il meccanismo che regola l'appoggio e poi spostare delicatamente quest'ultimo verso l'esterno. I giocatori che amano tenere la mano sul mouse leggermente più aperta troveranno pregevole questo sistema.

Anche l'appoggio per il mignolo è intercambiabile. Sempre tramite il piccolo cacciavite è possibile rimuovere la vite che tiene ancorato quello di base e installare un appoggio che consente di posizionare sulla struttura il mignolo, esattamente come avviene con il pollice, invece di tenerlo sulla superficie d'appoggio. In questo modo sarà possibile spostare il mouse senza toccare la superficie d'appoggio con il mignolo.

Un elemento piuttosto appariscente del R.A.T. 8+ ADV è quello relativo alla grande rotella laterale, che si trova nella parte della periferica priva di copertura. Questa racchiude due funzioni, nella parte destra e nella parte sinistra, e può essere associata, ad esempio, al "page up" e al "page down" che possono essere utilizzati nella navigazione a internet, ma anche a delle funzioni di gioco, come il cambio dell'arma. In alto a sinistra, invece, abbiamo il pulsante per la selezione del profilo, il quale può racchiudere impostazioni sui DPI, sulla retroilluminazione, le associazioni dei pulsanti e altro ancora. Questo pulsante è volontariamente non facilmente accessibile, proprio per evitare accidentali cambi di profilo.

R.A.T. 8+ ADV viene accompagnato da un software che permette, fra le tante regolazioni, di associare qualsiasi pulsante della tastiera o delle shortcut a uno degli 11 pulsanti personalizzabili del mouse. Basta trascinare la relativa funzione sullo slot associato al pulsante del mouse per aver effettuato l'accoppiamento. È anche possibile creare delle macro di pulsanti.

Fra le tantissime regolazioni messe a disposizione da Mad Catz R.A.T. 8+ ADV abbiamo la possibilità di configurare il valore di sensibilità DPI da 50 a 20000 DPI, un valore sensazionale che rende questo mouse adatto a qualsiasi applicazione di precisione e anche a monitor particolarmente ampi, il tutto a scalini da 50 DPI. Non solo, si può regolare la risoluzione di tracciamento del sensore anche in maniera indipendente tra l'asse X e l'asse Y.

I valori DPI possono essere cambiati al volo anche durante la sessione di gioco. Ci sono tre funzioni, ovvero DPI up, DPI Down e DPI Cycle, e ciascuna delle tre può essere assegnata a qualsiasi dei pulsanti del mouse. Sulla faccia sinistra del mouse abbiamo poi il pulsante di mira di precisione, una piccola sfera con il disegno di un mirino. Quando è premuto, questo pulsante modifica il valore DPI al di là del profilo abilitato. Più si imposta un valore DPI alto e minore sarà la velocità di spostamento del cursore, in modo da poter mirare i nemici con maggiore precisione. Subito sopra il pulsante di mira di precisione 5 fessure si colorano in modo da trasmettere l'indicazione su quale profilo DPI è abilitato al momento.

Anche il polling rate si può regolare, da un minimo di 125Hz a un massimo di 2000Hz. Questo valore individua la frequenza di comunicazioni tra il sistema di gioco e la periferica, più è alto e più garantisce interrogazioni frequenti tra il primo e la seconda, diminuendo la latenza, pur comportando un lieve carico sulle risorse di calcolo a disposizione. R.A.T. 8+ ADV ha poi tre zone di illuminazione, completamente personalizzabili con il range di colori RGB. Ci sono vari preset a disposizione, con la possibilità di impostare le tempistiche con le quali i colori devono variare.

Rotax è uno strumento che permette di mantenere il puntatore dritto lungo una linea quando lo si sposta in senso orizzontale verso destra o sinistra. Normalmente, infatti, può capitare che il puntatore si muova in senso verticale anche quando lo si vuole spostare solo orizzontalmente, o verso l'alto o verso il basso a seconda delle abitudini dell'utente. Questa funzione, quindi, permette di tracciare linee dritte e, più in generale, di avere movimenti del puntatore prevedibili.

Laè un altro importante parametro che R.A.T. 8+ ADV permette di configurare. Si tratta della distanza al quale il mouse interrompe il tracciamento, molto utile da configurare per tutti quegli utenti che tendono a sollevare fisicamente la periferica per spostarla su un altro punto della superficie di appoggio. Il software del R.A.T. 8+ ADV permette di impostare una distanza di sollevamento di 2 o di 3 millimetri, oppure di stabilirla manualmente, il che è molto utile se si usano delle superfici non consuete.

Al di là del software, comunque versatile e completo, sono le possibilità di personalizzazione fisiche che colpiscono in Mad Catz R.A.T. 8+ ADV. Non avevo mai prima d'ora provato una periferiche Mad Catz, e devo dire di essermi perso molto. Questa azienda di Hong Kong lavora molto sulla differenziazione e cura l'estetica dei suoi prodotti. Il R.A.T. 8+ ADV è molto accattivante visivamente, e sicuramente farete bella figura con chi lo mostrerete.

Non solo: offre opportunità di personalizzazione fisica interessante, che permettono di renderlo più leggero, adatto a qualsiasi tipo di impugnatura e più comodo, a seconda degli utilizzi. Temevo che tutte queste rotelle e cacciaviti invisibili disturbassero l'azione di gioco, ma così non è stato. L'esperienza è fluida, e gode di tutte le funzionalità messe a disposizione (come la modalità mirino), e il feedback che restituisce la periferica piacevole, soprattutto per quanto riguarda i due pulsanti principali.

Certo, tutto questo non può essere accessibile al prezzo di un mouse comune. Servono poco più di 100 Euro per entrare in possesso di questa perla. In alternativa, consultate la nostra guida ai migliori mouse gaming.