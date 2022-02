Immerse GV60, anche MSI si 'butta' nel mondo dei microfoni per lo streaming

MSI ha annunciato il suo primo microfono dedicato al mondo dello streaming: si chiama Immerse GV60 e sbarca in Italia a 109,90€.Caratterizzato da una linea elegante in alluminio opaco, questo microfono offre una qualità di registrazione con una frequenza di campionamento ad alta risoluzione di 24 bit/96 kHz. MSI indica una sensibilità di 36 (±3) dB, un'impedenza di ≦ 2.2 KΩ e una risposta in frequenza tra 20 e 20.000 Hz.

I suoi quattro modelli di pick-up permettono di registrare il suono per ogni esigenza: la modalità stereo adatta per una acquisizione sonora generale per il canto, la modalità omnidirezionale per catturare i suoni derivanti da ogni posizione, quella cardioide per acquisire suoni diretti come nel caso dei podcast, oppure la modalità bidirezionale adatta per le interviste o i duetti.

Grazie ai pulsanti posti sul microfono è possibile controllare tutto "al volo" ed è presente anche un jack per cuffie da 3,5 mm. Inoltre, l'Immerse GV60 è predisposto per essere collegato ad un braccio esterno grazie alla filettatura da 5/8" e un cavo USB da 3 metri, aspetti che lo rendono ancora più versatile. Potete vedere l'unboxing di questo microfono all'interno di una live di MSI qui di seguito: