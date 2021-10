HUAWEI annuncia MateView GT 27'', insieme a un nuovo mouse e tappetino dedicato: ecco tutti i dettagli

A giugno HUAWEI annunciava il suo ingresso nel mercato dei monitor con due prodotti molto differenti fra di loro: uno pensato per la produttività, l'altro per il gaming. Quest'ultimo, HUAWEI MateView GT 34", è passato anche dalla nostra redazione, rivelandosi come una periferica dalle ottime doti qualitative, e nelle scorse ore viene accompagnato nella line-up da un nuovo modello da 27 pollici, con caratteristiche simili ma con una diagonale più contenuta.

Il nuovo monitor gaming (e non solo) HUAWEI

HUAWEI MateView GT 27" (link sul sito ufficiale) è un monitor gaming ad alta frequenza di aggiornamento, con un display ultra-curvo da 27 pollici, un aspect ratio di 16:9 e una risoluzione dello schermo di 2560 x 1440. Grazie a una curvatura di 1500R, il display può adattarsi a giochi e a film per un'esperienza di intrattenimento coinvolgente, mentre anche in questo caso HUAWEI promette una una resa del colore pari a DeltaE<2.

Rivolgendosi ai gamer più accaniti, il monitor offre un refresh rate di 165Hz alla risoluzione QHD, garantendo un'elevata fluidità delle immagini al netto delle prestazioni offerte dalla GPU installata nel computer. Abbiamo poi anche delle feature per i giocatori "hardcore": fra queste la funzione Dark Field Control permette di individuare i nemici nascosti nel gioco regolando il contrasto sullo schermo, mentre First Person Shooter (FPS) con Crosshairs consente di puntare rapidamente il nemico anche se il gioco non fornisce un mirino.

Il nuovo monitor è stato annunciato in occasione dell'evento in cui HUAWEI ha tolto i veli anche a MateBook 14s: "HUAWEI MateView GT 27” offre un'esperienza audiovisiva senza precedenti. Oggi le persone utilizzano sempre più laptop, smartphone e tablet insieme a un monitor in ufficio o nella vita di tutti i giorni, per questo il nostro impegno è continuare a creare un ecosistema di prodotti innovativi, affidabili e interconnessi tra loro che permetta di migliorare l’esperienza di fruizione delle persone", ha spiegato Alessandro Sironi, Head of Marketing and Communications, Huawei Italia. "Sempre più utenti di laptop scelgono, infatti, monitor per espandere il proprio campo visivo con un secondo schermo per migliorare e rendere più immersiva la propria esperienza di lavoro, studio e intrattenimento".

Il monitor è disponibile al preorder su Huawei Store a un prezzo di 399,90€ con Wireless Charging Mouse PAD GT e Wireless Mouse GT. Depositando un acconto di 100 euro si ottiene uno sconto di 50 euro all'acquisto.

Fino a venerdì 8 ottobre Talent Garden Isola (Piazza Città di Lombardia 1, Milano) aprirà le porte a Huawei ospitando l’iniziativa #SmartDaysHuawei per offrire l’opportunità di provare i nuovi HUAWEI MateBook 14s e HUAWEI MateView GT 27” con la consulenza personale di un trainer Huawei, solo su prenotazione.

Il nuovo mouse e il nuovo tappetino HUAWEI

HUAWEI Wireless Mouse GT è un dispositivo anch'esso pensato per i giocatori, con un'estetica mirata e corredata dagli ormai consueti LED RGB, tre modalità di connessione, batteria a lunga durata con ricarica rapidissima e, chiaramente, prestazioni da primo della classe. Il prezzo al pubblico è di 129€, per chi volesse acquistarlo senza approfittare della conveniente promozione relativa al nuovo MateView GT 27".

Le specifiche: il nuovo Wireless Mouse GT può essere utilizzato sia via cavo, sia via connessione wireless a 2.4GHz, sia via Bluetooth. In modalità wireless può resistere fino a 350 ore fra una ricarica e l'altra, mentre ancor più interessante è il dato della velocità di ricarica: in 5 minuti si ottengono infatti circa 35 ore di uso continuato (disattivando le luci LED e con connessione Bluetooth). Sono sette i tasti inclusi, insieme alla rotella del mouse, tutti programmabili, mentre sul piano delle prestazioni abbiamo un sensor rate di 400ips, un report rate di 1000Hz e cinque livelli configurabili in fatto di sensibilità: di default viene impostato a 1600DPI, mentre l'utente può decidere di spingersi anche fino a 16000DPI.

Molto interessante anche HUAWEI Wireless Charging Mouse Pad GT, un tappetino con funzionalità di ricarica delle dimensioni di 350 x 270 mm. Si collega all'alimentazione via USB Type-C e supporta in input i protocolli PD e SCP. Si caratterizza per la superficie rigida polimerica con finitura opaca, offrendo un buon livello di scorrevolezza al mouse. Può ricaricare tutti i dispositivi compatibili con lo standard Qi, fra cui Wireless Mouse GT ma non solo, e dispone di una serie di funzioni di sicurezza: identificazione di oggetti estranei metallici, monitoraggio della temperatura, interruzione automatica della ricarica non appena il dispositivo è carico.

Il prezzo è di 89€, con disponibilità prevista da subito insieme al mouse.