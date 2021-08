Huawei MateView GT: un ottimo debutto fra i monitor gaming

Huawei MateView GT offre diversi spunti di interesse. Parliamo di un imponente schermo curvo 3K (3440x1440 pixel) da 34" con un prezzo decisamente inconsueto per un monitor gaming con queste caratteristiche. Il refresh rate è di 165Hz, che si traduce, come vedremo, in un ottimo livello di reattività e in prestazioni degne di nota. Tra le particolarità la soundbar integrata nel piedistallo, dotata anche di barra LED, che oltre a fare da LED di stato può essere sfruttata anche per illuminare la postazione con effetti di luce. La soundbar integra anche un doppio microfono per permettere sessioni di gioco in multiplayer anche senza il supporto delle cuffie.

È il rapporto prezzo/qualità che meraviglia maggiormente la prima soluzione di Huawei di tipo monitor gaming. Innanzitutto, la resa cromatica è eccellente per un pannello di tipo VA, come evidenziano i nostri test al colorimetro. Ottima qualità anche per quanto riguarda il comparto sonoro, visto che la soundbar si comporta degnamente con quasi tutte le applicazioni, sostituendo egregiamente le cuffie in quelle circostanze per cui non fosse possibile utilizzarle.

Huawei MateView GT: il primo monitor gaming

Huawei MateView GT è progettato per massimizzare le prestazioni durante il gaming e creare un'esperienza di intrattenimento coinvolgente per i giocatori, grazie a un raggio di curvatura di 1500R. In termini di prestazioni cromatiche, Huawei MateView GT aumenta l'accuratezza del colore per i giochi e per l'editing video in quanto supporta lo spazio colore DCI-P3. Ogni singolo pannello è calibrato professionalmente per avere un valore Delta E <2. Inoltre, Huawei MateView GT supporta una luminosità massima di 350 nits e un rapporto di contrasto di 4000:1, così come l’HDR 10 per rendere i contenuti più realistici.

Un refresh rate alto è un requisito essenziale per qualsiasi display da gaming. Con un refresh rate di 165Hz, Huawei MateView GT evidenzia le capacità di calcolo del dispositivo a cui è collegato, garantendo immagini di qualità, a una risoluzione decisamente importante e con fluidità e reattività ottimali per le esperienze di gioco multiplayer competitive. Questo non solo assicura immagini più fluide e chiare per l'utente, ma riduce anche eventuali danni alla vista di chi utilizza il monitor.

Come primo display del produttore cinese, Huawei MateView GT offre prestazioni eccellenti sia per il gaming che per l'intrattenimento. Sotto la cornice inferiore è presente un joystick a cinque vie e insieme al menu OSD (On Screen Display) dal design sofisticato, per rendere l'interazione con il monitor più facile che mai. HUAWEI MateView GT è certificato TÜV Rheinland Low Blue Light e supporta il DC dimming, che riduce efficacemente la luce blu e lo sfarfallio, che possono essere dannosi per gli occhi.

L'innovativa SoundBar di HUAWEI MateView GT è il mix perfetto tra un altoparlante e la staffa di sostegno uniti in un unico elemento. Include due altoparlanti che supportano il suono stereo 2.0. sia per i giochi che per i video e permette agli utenti di immergersi in un sorprendente suono surround. Il pannello touch RGB sulla SoundBar non solo offre un effetto luminoso personalizzabile, ma permette anche agli utenti di regolare facilmente il volume con un dito e combinando così perfettamente estetica e usabilità per un'esperienza desktop particolarmente piacevole per gli utenti.

Per quanto riguarda la barra luminosa della soundbar, questa può essere configurata, sempre tramite OSD: Si può associare un effetto statico e stabilirne il colore, ma anche accattivanti effetti come Breathing e Waves.

Fra le impostazioni dedicate ai giocatori, tramite l'OSD (a cui si accede tramite un piccolo pulsante posto nella parte centrale del frame), si accede al controllo dei toni scuri (disponibile su tre livelli). Questo permette di rendere più luminose le parti più scure delle immagini, in modo da facilitare la visione di eventuali oggetti, senza compromettere il contrasto generale dell'immagine. Questa funzionalità, presente in tutti i monitor gaming che hanno raggiunto il mercato nell'ultimo periodo, schiarisce le aree buie dell'immagine senza sovraesporre quelle chiare. Disponibile anche il mirino a schermo (nei colori rosso e verde), particolarmente utile per gli sparatutto, così come il visualizzatore del refresh rate. Questo permette di monitorare anche il frame rate in quelle condizioni in cui l'Adaptive Sync è abilitato.

HUAWEI MateView GT si alimenta tramite una piccola unità da 135W, discreta esteticamente e dalle forme graziose. Questa si connette al monitor tramite una porta USB-C.

Sul monitor, sono due le porte USB-C, delle quali la seconda gestisce trasferimento dati e ricarica massima fino a 10W, oltre che il collegamento del display. Troviamo anche jack audio da 3,5 mm per cuffie e microfono, due porte di visualizzazione HDMI 2.0, una porta DisplayPort 1.4.

Per quanto riguarda il test della latenza, abbiamo rinvenuto un risultato in linea con le specifiche di targa della soluzione HUAWEI MateView GT. Il monitor risulta reattivo quasi al livello delle soluzioni MSI Optix e di altri marchi a 165 Hz, confermandosi particolarmente adatto per il giocatore che ama giocare su PC a titoli molto fluidi. La reattività leggermente inferiore dipende dal fatto che siamo al cospetto di un pannello VA con tempo di risposta di 4 ms. Sorprende, tuttavia, il margine rispetto ai tradizionali monitor a 60 Hz, rispetto ai quali i vantaggi in termini di reattività sono evidenti sia nel grafico che durante l'esperienza di gioco vera e propria. Il test è stato eseguito con il tool NVIDIA LDAT.

Analisi display

Il monitor Huawei MateView GT mette a disposizione 7 profili preimpostati più uno personalizzabile, molti dei quali destinati ai vari generi di videogiochi: "MOBA", "RTS", "FPS". Abbiamo approfondito l'analisi strumentale sui profili chiamati "sRGB " e "P3", quelli che dovrebbero essere non condizionati da eventuali funzionalità dinamiche e di ottimizzazione a scopo videoludico.



Bilanciamento RGB - Profilo sRGB

Curva di gamma - Profilo sRGB

Gamut - Profilo sRGB

DeltaE - Profilo sRGB

Il profilo sRGB, si comporta in modo veramente eccellente. Già a partire dal bilanciamento RGB della scala di grigi osserviamo rilevazioni di tutto rispetto con un equilibrio molto buono che non comporta alcuna dominante cromatica indesiderata. Spostando l'analisi sulla curva di gamma osserviamo una progressione tonale corretta, descritta tuttavia da una curva con una pendenza lievemente più pronunciata che conferisce una resa appena più "incisa", senza tuttavia alcun problema di riproduzione. In questo profilo registriamo una luminanza massima di oltre 210 candele su metro quadro, con un rapporto di contrasto intra-frame di oltre 5000:1. L'analisi del dominio cromatico rivela un triangolo di gamut pressoché perfettamente sovrapponibile allo spazio colore sRGB e che mostra anche una saturazione leggermente maggiore nelle tinte dei rossi. La verifica della fedeltà cromatica è comunque inequivocabile con tutti i campioni che si aggirano attorno a DeltaE 1, ovvero un livello di precisione, per questo profilo, adattissimo anche a scopi professionali che non richiedono gamut estesi come P3 o AdobeRGB.



Bilanciamento RGB - Profilo P3

Curva di gamma - Profilo P3

Gamut - Profilo P3

DeltaE - Profilo P3

Molto buono il comportamento anche per quanto riguarda il profilo P3, sebbene appena inferiore rispetto a quanto visto con il profilo sRGB. In questo caso riscontriamo nuovamente un bilanciamento del bianco di alto livello, con una corretta neutralità della scala di grigi. La curva di gamma appare più corretta, procedendo con una pendenza affine al riferimento 2.2, mentre il contrasto si mantiene sui livelli precedenti. Il gamut è più ampio rispetto al profilo analizzato in precedenza, ma non arriva a corrispondere interamente il dominio cromatico dello spazio colore P3, limitandosi ad una copertura dell'88% circa. Diretta conseguenza di ciò è una fedeltà cromatica meno impeccabile rispetto a quanto visto in precedenza, ma comunque di altissimo livello mantenendosi mediamente sotto al valore di Delta E 3. In definitva un buon pannello, adatto per gli impieghi videoludici e che non disdegna nemmeno altre applicazioni da intrattenimento e qualche incursione nel campo professionale o prosumer.

Infine uno sguardo al comportamento in modalità HDR: la luminanza arriva poco oltre le 405 candele su metro quadro, un risultato buono e in linea con altre proposte simili in questa fascia di mercato. Apprezzabile la progressione della scala di grigi che va a praticare una transizione morbida verso le alte luci arrivando ad un clipping all'80% della scala di grigi, ma con un comportamento molto buono nella fascia dei toni medi.

In definitiva, Huawei MateView GT è una soluzione decisamente interessante soprattutto per la capacità di offrire caratteristiche avanzate a un prezzo decisamente competitivo rispetto ad altri monitor gaming simili nelle funzionalità ma decisamente più costosi. La risoluzione 3K, il refresh rate a 165 Hz e soprattutto la soundbar integrata con indicatore LED, capace di offrire un ottimo audio, rendono sicuramente il primo monitor gaming Huawei molto interessante. L'ottima resa cromatica, poi, ci porta a consigliarlo anche ai professionisti, oltre che ai giocatori.

Per questi ultimi, è sicuramente interessante in termini di reattività e risoluzione, anche se il supporto HDR è migliorabile (come, purtroppo, in quasi tutti i monitor gaming con certificazione VESA DisplayHDR 400), così come il tempo di risposta poteva essere più basso (4 ms in 165 Hz possono creare un effetto di sfocato nei giochi più rapidi). Ma per il resto ci troviamo senz'altro al cospetto di una soluzione che risulterà particolarmente gradita anche ai giocatori.