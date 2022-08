ASUS ROG Rapture GT-AX6000: un router pensato per i giocatori, ecco come

ROG Rapture GT-AX6000 è un router strutturato intorno a una logica che favorisce innanzitutto il gaming. Non solo è configurato di base per dare priorità ai dispositivi di gioco, ma realizza una prioritizzazione dei pacchetti (tramite la tecnologia Game Boost) e stabilisce un percorso più breve per il server di gioco attraverso delle funzioni di VPN avanzate. Parliamo di un dispositivo solo router, che va dunque collegato a un modem o a un ONT per la fibra per poter disporre della connessione a internet.

Le tecnologie come Game Boost gestiscono i pacchetti di gioco in modo tale da prevenire il jitter, ridurre il lag, abbassare il ping e aumentare le velocità. In questo modo, le comunicazioni alla base delle sessioni di gioco risultano favorite. Inoltre, la funzione che ASUS ROG definisce VPN Fusion consente di eseguire contemporaneamente una VPN e una normale connessione Internet. Questo vuol dire che se alcuni utenti della rete hanno bisogno di una VPN, chi sta giocando sulla stessa rete non vede le proprie prestazioni compromesse, anzi ha a disposizione il pieno potenziale della rete stessa.

Una funzione decisamente interessante messa a disposizione dei giocatori è poi Asus Game Radar, uno strumento di diagnostica che permette di identificare la qualità della connessione verso specifici server di gioco. Il giocatore seleziona uno dei giochi supportati e visualizza dati di connessione in relazione a ciascun server, tra cui il ping e il luogo in cui si trova il server. Quindi, può selezionare il server con il ping più basso per ottimizzare le prestazioni di gioco.

ROG Rapture GT-AX6000 è un router per giocatori anche per l'estetica e per l'illuminazione ben evidente sul logo sulla scocca, insieme alla scritta ROG a caratteri cubitali, o quasi. Il giocatore può configurare l'effetto di illuminazione tramite il pulsante fisico che si trova sulla parte frontale della plancia.

Un supporto capillare che non poteva mancare di essere altrettanto attento al mobile. Tramite l'app ASUS Router è infatti possibile ottimizzare le prestazioni di rete e riservarne il più possibile al gaming tramite lo smartphone. In questo modo è possibile giocare senza ritardi e latenze anche in mobile gaming. Tramite un'interfaccia web chiara e funzionale, che va subito al punto, ROG Rapture GT-AX6000 è comunque facibilmente configurabile a tutto tondo. In soli tre passaggi, ad esempio, è possibile configurare il port forwarding e aprire il NAT per quei giochi (soprattutto su console) che richiedono comunicazioni specifiche attraverso il router.

Inoltre, ROG Rapture GT-AX6000 vanta una porta LAN speciale dedicata al gioco. Qualsiasi dispositivo connesso a questa porta, che sia una console o un PC di gioco, riceve una prioritizzazione di traffico in maniera automatica che consente di avere le migliori prestazioni possibili senza laboriose procedure di configurazione. Questa speciale connessione, infatti, sarà sempre veloce e stabile perché sempre in testa alla coda.

Parliamo di un router che aderisce allo standard Wi-Fi 6 con velocità di trasferimento massima teorica di 6000 Mbps. Il supporto a Wi-Fi 6 è molto importante in termini di efficacia del segnale sia su distanze ravvicinate che sulle lunghe distanze, di prestazioni in termini di velocità di trasferimento e dal punto di vista della capacità di supportare un elevato numero di dispositivi sulla stessa rete, ottimizzando le risorse di rete a disposizione di ciascuno di essi.

ROG Rapture GT-AX6000 poi è molto interessante dal punto di vista della versatilità che offre in termini di aggregazione delle porte. GT-AX6000 ha, infatti, due porte Ethernet 2.5 Gbps che supportano l'aggregazione dei link e il bilanciamento del carico. Le due porte possono essere usate come aggregazione WAN, la quale permette di combinare una porta da 2,5 Gbps e una porta da 1 Gbps per sbloccare fino a 3,5 Gbps di larghezza di banda WAN. Questo è utile nel caso di connessioni con ISP capaci di erogare prestazioni particolarmente valide e toccare, quindi, alte velocità. La larghezza di banda internet così ottenuta può poi essere condivisa tramite WiFi 6 o la seconda porta LAN da 2,5 Gbps.

L'aggregazione LAN, invece, unisce due porte LAN da 1 Gbps per creare una connessione LAN da 2 Gbps, che è ottima per fornire larghezza di banda extra a dispositivi di rete impegnativi come un NAS compatibile o un PC desktop. Per offrire le prestazioni necessarie a garantire il corretto funzionamento di tutte queste caratteristiche, ROG Rapture GT-AX6000 utilizza un processore quad-core a 64-bit da 2.0 GHz. Il processore, tra le altre, esegue la tecnologia ASUS RangeBoost, pensata per estendere il più possibile la copertura della rete.

A questo proposito va citata anche la possibilità di usare il protocollo ASUS AiMesh per estendere ulteriormente la copertura servendosi di nodi da aggregare al router principale. Ad esempio, è possibile impostare un vecchio router compatibile con ASUS AiMesh come nodo mesh per ampliare la copertura della rete ed eliminare i punti morti. Diverse funzioni vengono messe a disposizione dal software ASUS per poter configurare adeguatamente ASUS AiMesh, con il software che permette di selezionare e rilevare il nodo e di scegliere, per qualsiasi dispositivo, se la connessione deve essere realizzata verso il router o verso gli eventuali nodi della rete Mesh.

Per quanto riguarda la sicurezza, ROG Rapture GT-AX6000 include AiProtection Pro gratuito a vita, compresi i controlli parentali avanzati, e utilizza anche l'ultimo protocollo di sicurezza WPA3. AiProtection sfrutta il database cloud di Trend Micro per identificare e bloccare i siti dannosi noti, prevenendo le infezioni anche prima di fare clic. La protezione è più precisa del normale filtro basato su DNS perché rileva e blocca URL specifici anziché nomi di domini generici. Inoltre, se un dispositivo già infetto si connette al router ASUS con AiProtection, questo impedirà che eventuali dati personali sul dispositivo vengano compromessi rilevando e bloccando la connessione di tale dispositivo con il server dannoso. L'elenco dei server maligni rimane sincronizzato con il database cloud di Trend Micro, garantendo ad AiProtection le informazioni più aggiornate per proteggere la rete.

Il router di Asus supporta anche tecnologia VPN criptata, il che permette di gestire una rete VPN in tutta sicurezza senza dover ricorrere a VPN di terze parti basate sul web. I router ASUS con Instant Guard, infatti, utilizzano la tecnologia VPN (Virtual Private Network) per creare un tunnel di dati sicuro su una connessione WiFi pubblica. La configurazione è semplice e può essere realizzata in pochi passaggi anche da utenti poco esperti, permettendo di usare il router come un server VPN su cui si può avere un massimo controlo (mentre la VPN di terze parti prevede il passaggio dei dati attraverso un server esterno). Instant Guard, infatti, crea una connessione crittografata sicura tra il dispositivo, l'hotspot pubblico e il router Asus.

A 399,00 € è in definitiva un prodotto costoso ma molto utile per i giocatori. È uno dei router di riferimento in ambito gaming, combinando ottimizzazione delle prestazioni a facilità nella configurazione, con un software chiaro e funzionale e a una serie di opzioni di facile gestione, oltre che potenti. Se siete, invece, più interessati alle reti Mesh date un occhio alla recensione di Asus ZenWiFi Pro XT12.