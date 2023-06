Chiusura SK hynix Italia, cattive notizie per i 39 dipendenti del polo di Agrate Brianza

Due mesi fa è arrivato il classico fulmine a ciel sereno per i 39 dipendenti di SK hynix Italia, divisione italiana del progettista di memoria DRAM e NAND sudcoreano. La chiusura del polo di Agrate Brianza, nata nel 2012 con l'acquisizione di Ideaflash, preoccupa e non sembra aver ancora trovato un esito positivo, se non totale almeno parziale.

Come riportano alcuni giornali locali, lunedì 12 giugno presso la sede di Regione Lombardia si è tenuto un incontro - il secondo dallo scoppio del caso - che non sembra aver sortito gli effetti sperati. Si è infatti aperta una possibilità importante, con STMicroelectronics pronta ad assumere gli ingegneri di Agrate Brianza: nella cittadina la società italo-francese ha importanti impianti produttivi.

"Sin dai primi giorni della vertenza le richieste sindacali dei rappresentanti dei lavoratori e delle Istituzioni locali si sono indirizzate alla necessità di un coinvolgimento diretto di STMicroelectronics srl per la ricollocazione di tutti i lavoratori. Infatti la multinazionale della microelettronica italo-francese, la cui sede italiana di Agrate Brianza impiega oltre 4500 lavoratori, seleziona ogni anno molte decine di ingegneri e profili simili a quelli dei ricercatori di SK Hynix e si è resa protagonista, negli ultimi anni, di risultati di crescita brillante sia del fatturato che dei margini" si legge nella nota della Filcams Monza e Brianza.

"In occasione delle richieste sindacali avanzate, nell'incontro del 6 giugno 2023 con l'assessore allo Sviluppo Economico Guido Guidesi e le Istituzioni locali (Sindaco di Agrate Brianza e provincia), la Regione ci ha comunicato la disponibilità e l'interesse di STMicroelectronics a riaprire la trattativa con SK Hynix per definire le condizioni di acquisizione di tutti i lavoratori".

L'incontro di lunedì tra Regione e SK Hynix non sembra però aver però trovato la proverbiale "quadra". Secondo i sindacati, "Nonostante le condizioni per un accordo siano oggettivamente favorevoli, poiché il numero di lavoratori da ricollocare si è ridotto e poiché STMicroelectronics ha già selezionato un buon numero di ingegneri, ai quali ha consegnato lettera formale di impegno all'assunzione, SK Hynix ci ha comunicato nell'incontro ufficiale la totale indisponibilità a riaprire una trattativa con STMicroelectronics".

I vertici di Filcams Monza e Brianza hanno definito "irresponsabile" l'atteggiamento della casa sudcoreana e hanno esortato le istituzioni locali a continuare l'attività di mediazione.