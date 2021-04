Amazon, 3 nuovi depositi di smistamento in Veneto: 240 posti di lavoro tra diretti e corrieri

Amazon ha annunciato l'apertura di tre nuovi depositi di smistamento a Vicenza, Treviso e Riese Pio X (TV). Le nuove strutture saranno operative a partire dal prossimo autunno e serviranno i clienti residenti a Vicenza, Treviso e nelle aree limitrofe. Il boom dell'ecommerce è sotto gli occhi di tutti e l'azienda di Jeff Bezos continua la sua espansione in Italia per velocizzare le consegne e aumentare la sua capillarità. Solo un mese fa Amazon annunciava l'apertura il prossimo autunno del suo primo centro di distribuzione in Lombardia a Cividate al Piano, in provincia di Bergamo.

Con le tre aperture, Amazon investe nuovamente in Veneto, dove ha già creato oltre 550 posti di lavoro a tempo indeterminato grazie alla presenza di un centro di distribuzione situato tra i comuni di Castelguglielmo e San Bellino, in provincia di Rovigo, e due depositi di smistamento a Verona e Vigonza (PD). Nei depositi, Amazon creerà oltre 60 posti di lavoro a tempo indeterminato. Inoltre, Amazon Logistics lavorerà con diversi fornitori locali di servizi di consegna e si prevede, in tal senso, l'assunzione di oltre 180 autisti a tempo indeterminato.

Sono già aperte le selezioni per le posizioni manageriali, tecniche e per le funzioni di supporto a cui è possibile candidarsi accedendo al sito amazon.jobs. Le selezioni per gli operatori di magazzino saranno invece disponibili nelle prossime settimane.

I dipendenti saranno assunti al quinto livello del Contratto Nazionale del Trasporto e della Logistica con un salario d'ingresso pari a 1.550 euro lordi e diversi benefit che includono sconti per i dipendenti su Amazon.it e un'assicurazione integrativa contro gli infortuni. Amazon offre inoltre ai propri dipendenti ulteriori opportunità come il programma Career Choice, che copre fino al 95% del costo delle rette e dei libri di testo per chi desidera specializzarsi in un ambito specifico frequentando corsi professionali per quattro anni.

I corrieri, invece, saranno assunti da fornitori di servizi di consegne al livello G1 del CCNL Trasporti e Logistica con un salario d'ingresso pari a 1.644 euro lordi al mese per i dipendenti a tempo pieno, oltre a 300€ netti mensili come indennità giornaliera.

Per questi nuovi depositi, Amazon è alla ricerca di imprenditori che vogliano entrare a far parte del programma Delivery Service Partner e avviare la propria azienda di consegne di ultimo miglio. Nell'ambito di questo programma, gli aspiranti imprenditori potranno creare e gestire la propria attività di servizi di consegna direttamente dal deposito di smistamento Amazon della loro città, avvalendosi di un pacchetto di servizi offerti da fornitori terzi specializzati a condizioni economiche dedicate e della tecnologia e dell'esperienza logistica di Amazon.

Inoltre, Amazon ha recentemente annunciato un'iniziativa a sostegno della parità di genere nel settore della logistica, grazie allo stanziamento di un fondo di 500.000 euro rivolto alle donne, le aspiranti imprenditrici potranno beneficiare di incentivi supplementari per coprire i costi di avviamento, in aggiunta alle agevolazioni già previste dal programma.