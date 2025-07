Ora è possibile generare immagini AI offline di alta qualità con il tuo laptop AMD nuovo di pacca

AMD e Stability AI hanno presentato Stable Diffusion 3.0 Medium ottimizzato per le NPU XDNA 2. Il nuovo modello, integrato in Amuse 3.1, permette la generazione locale e offline di immagini AI in alta qualità su laptop Ryzen AI. Richiede 24 GB di RAM e consuma 9 GB durante l'elaborazione.

AMD ha annunciato una nuova tappa della propria collaborazione con Stability AI, portando il modello Stable Diffusion 3.0 Medium su laptop dotati di NPU XDNA 2. Grazie alla nuova versione dell'applicazione Amuse 3.1 di Tensorstack, gli utenti possono generare immagini AI localmente e in alta qualità, senza necessità di connessione a Internet.

Dopo la presentazione al Computex 2024 del modello SDXL Turbo - il primo modello Stable Diffusion block FP16 al mondo - AMD rinnova il proprio impegno nell'AI generativa con il lancio di un modello ulteriormente evoluto: Stable Diffusion 3.0 Medium in formato BF16, progettato specificamente per le NPU AMD XDNA 2. Questo approccio consente prestazioni elevate con una precisione superiore, mantenendo al contempo un'efficienza energetica ottimale, ideale per i laptop della serie Ryzen AI 300 e Ryzen AI MAX+.

Clicca per ingrandire

Il nuovo modello, già disponibile tramite Amuse 3.1 Beta, permette di creare immagini fino a 4MP (2048x2048 pixel) utilizzando una pipeline a due stadi che prima genera un'immagine a 2MP (1024x1024) e successivamente la migliora tramite super-risoluzione gestita direttamente dalla NPU. L'intero processo avviene in locale e sfrutta 9 GB di memoria su sistemi con almeno 24 GB di RAM.

Una delle principali novità è la possibilità di ottenere immagini di qualità paragonabile a quelle stock, personalizzabili tramite prompt testuali avanzati, e completamente generate offline - un aspetto sempre più rilevante per chi lavora in mobilità o in contesti senza accesso alla rete.

Clicca per ingrandire

Per accedere alla funzionalità, è necessario un PC compatibile dotato di:

Processore AMD Ryzen AI 300 o Ryzen AI MAX+ con NPU XDNA 2 con almeno 50 TOPS di potenza

Almeno 24 GB di RAM

Driver AMD Adrenalin aggiornati

Amuse 3.1 Beta

L'installazione e l'uso sono semplici: una volta avviato Amuse, basta attivare l'EZ Mode, spostare il cursore su HQ e abilitare l'opzione XDNA 2 Stable Diffusion Offload. Il modello funziona sotto licenza Stability AI Community, gratuita per privati e piccole aziende con meno di un milione di dollari di fatturato annuo.