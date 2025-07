Carplay permetterà di visualizzare video! Ecco la novità scoperta per chi ha iPhone

Apple trasforma il mondo dell'intrattenimento in auto: con i prossimi aggiornamenti iOS potrai vedere video tramite CarPlay e CarPlay Ultra—ma non mancano le limitazioni e le scelte strategiche dei costruttori.

È ufficiale: con i futuri aggiornamenti di iOS, basterà parcheggiare l’auto per godersi video direttamente sullo schermo CarPlay, sfruttando la funzione AirPlay da iPhone. Una novità attesissima che rivoluziona il modo di vivere l’infotainment a bordo, ma che cela tante sfumature, restrizioni e (come sempre) qualche scelta polarizzante dei costruttori automobilistici.

Intrattenimento “on demand” in auto: CarPlay si fa multimediale

Apple non l’ha annunciato durante il keynote WWDC 2025, ma la funzione era ben nascosta nella sezione sviluppatori del sito ufficiale: grazie a iOS 26 sarà finalmente possibile trasmettere i tuoi video preferiti dal telefono allo schermo dell’auto tramite CarPlay, utilizzando AirPlay. Il tutto però solo quando il veicolo è fermo, per questioni di sicurezza. Non appena i sensori dell’auto rilevano il movimento, la riproduzione viene interrotta senza possibilità di sgarro.

In pratica, puoi vedere film, serie, streaming o YouTube seduto tranquillamente mentre l’auto è parcheggiata (magari durante una pausa, o mentre si carica l’auto elettrica), ma non durante la guida o ai semafori. Regole stringenti, ma Apple gioca in anticipo sulle possibili critiche riguardo alla distrazione alla guida. Akward? Forse, ma altre case automobilistiche (come Tesla) già da tempo offrono un “teatro” multimediale simile, a veicolo fermo.

CarPlay Ultra: esperienza estesa, ma solo per pochi

A catalizzare i riflettori non c’è solo il nuovo supporto video. La vera rivoluzione si chiama CarPlay Ultra, la nuova generazione dell’interfaccia Apple per auto che va ben oltre il semplice mirroring delle app. CarPlay Ultra è una piattaforma profondamente integrata: controlla tutto, dalla climatizzazione al cruscotto digitale, e trasforma l’intera plancia in una “sala di comando” Apple.

Display multipli: CarPlay Ultra si estende anche a quadro strumenti e schermi secondari, mostrando dati auto, navigazione e meteo in stile Apple.

CarPlay Ultra si estende anche a quadro strumenti e schermi secondari, mostrando dati auto, navigazione e meteo in stile Apple. Comandi vettura: gestione diretta di clima, luci, chiusure, livelli e sensori tramite interfaccia CarPlay.

gestione diretta di clima, luci, chiusure, livelli e sensori tramite interfaccia CarPlay. Personalizzazione: temi, layout e widget dinamici in base al costruttore e alla preferenza dell’utente.

La svolta? CarPlay Ultra permette ai brand automobilistici di “fondersi” con l’esperienza Apple, mantenendo una forte personalità di marca. Il tutto, ovviamente, solo sulle auto che decideranno di integrarlo.

Ma quali auto supporteranno davvero il video (e CarPlay Ultra)?

CarPlay video via AirPlay non sarà universale: servirà il supporto specifico delle case automobilistiche, che dovranno abilitare la funzione a livello hardware e software. Apple stessa è vaga: probabile che molte vetture già compatibili potranno riceverlo via aggiornamento, altre solo sui nuovi modelli. E quale sarà la lista dei marchi “pro” CarPlay Ultra? Ecco i brand che ad oggi hanno ufficialmente confermato il supporto a CarPlay Ultra:

Hyundai

Kia

Genesis

Aston Martin

Acura

Ford

Honda

Jaguar

Land Rover

Lincoln

Nissan

Infiniti

Porsche

Dall’altro lato, grandi nomi storici come Mercedes-Benz, Audi, Volvo, Polestar e Renault hanno deciso di abbandonare il progetto Ultra e puntare su piattaforme proprietarie o su altre alternative premium.

Perché questa rivoluzione farà discutere

L’arrivo del supporto ufficiale ai video è solo la punta dell’iceberg di una nuova fase per l’infotainment automotive. Apple rilancia reagendo all’avanzata di Tesla e degli ecosistemi Google, proponendo un’esperienza sempre più immersiva e onnicomprensiva — fatta di comando del veicolo, AI, personalizzazione e ora anche di intrattenimento puro.

Ma la sfida è anche “politica”: i costruttori vogliono mantenere controllo sul rapporto con il cliente, sull’interfaccia e sui dati raccolti in auto. Da qui la spaccatura: tra chi abbraccia CarPlay Ultra (e le novità video) come volano commerciale, e chi invece lo percepisce come rischio di “disintermediazione” e mira a trattenere i propri utenti in walled garden proprietari.

Vedere video su CarPlay era un sogno proibito per molti: ora diventa realtà, anche se (per ora) senza la libertà che qualcuno sperava. La novità accelera la digitalizzazione delle automobili, ma il vero salto avverrà solo quando il settore abbraccerà in pieno l’integrazione tra mondo smartphone e vettura. Per restare aggiornato, tieni d’occhio la lista dei marchi supportati—e occhio, la prossima rivoluzione potrebbe essere ancora dietro l’angolo.