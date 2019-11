La settimana tra una nuova CPU Intel e una nuova GPU NVIDIA, DJI Mavic Mini, Nikon Z50, gli annunci Blizzard e molto altro ancora

Uno degli annunci più rilevanti di questa settimana è stato sicuramente quello di DJI Mavic Mini, il drone DJI più piccolo e leggero, oltre che pieghevole ed economico. DJI Mavic Mini dispone di tutta una serie di caratteristiche che abbiamo già visto sui fratelli maggiori. È piccolo come DJI Spark, ma i bracci pieghevoli - caratteristica di tutti i modelli Mavic - lo rendono molto più semplice da portare in giro. Il peso, poi, è di soli 249 grammi ed è stato stabilito sulla base delle restrizioni della FAA americana: il nuovo modello si può infatti pilotare negli USA senza che sia necessario registrarlo presso l'amministrazione. Neanche in Italia è richiesto l'uso del patentino: potete trovare ulteriori informazioni in merito nel nostro articolo.

Sempre rimanendo in ambito Fotografi Digitali, non perdete la prima prova del nostro Roberto Colombo di Nikon Z50, la mirrorless con sensore DX (APS-C) che scende nell'arena delle senzaspecchio attorno ai mille euro. Dopo la conferenza stampa di lancio in Italia l'abbiamo provata per cominciare a saggiarne il carattere. Ecco le prime impressioni.

Venendo all'hardware, Paolo Corsini ha realizzato una splendida recensione del nuovo processore Intel Core i9-9900KS per schede madri socket 1155 LGA dotato di architettura a 8 core e capace di operare a 5 GHz di clock per tutti i core. L'aumento del TDP permette di ottenere più prestazioni rispetto alla CPU Core i9-9900K dalla quale deriva, ma è solo rimuovendo i limiti da bios che si sfruttano tutti i margini anche a rischio di consumi molto elevati. Gli appassionati non dovrebbero proprio perdersi il video qui di seguito, dove Paolo spiega il funzionamento della CPU da un punto di vista tecnico.

Nel corso della settimana è scaduto anche l'embargo su NVIDIA GeForce GTX 1660 Super, la prima proposta della famiglia Super che rientra nella gamma GeForce GTX fa registrare un comportamento speculare alla proposta GeForce GTX 1660Ti nei giochi, pur con un prezzo inferiore di circa 50€. Le opzioni di acquisto per gli appassionati si fanno ancora più ricche, in attesa del debutto delle prime nuove schede video AMD Radeon RX 5500.

Proprio venerdì sera, inoltre, c'è stata la Blizzcon, con tantissimi nuovi annunci. Giochi particolarmente attesi dagli appassionati della software house di Irvine come Diablo IV e Overwatch 2. Ci sono anche la nuova espansione di World of Warcraft Shadowlands, e quella di Hearthstone Descent of Dragons. Ma anche novità su Diablo Immortal, la versione mobile di Diablo ancora in sviluppo, Warcraft III Reforged e molto altro. Tutti gli annunci, inoltre, sono stati accompagnati da video cinematografici e di gameplay, gallery di screenshot e molte informazioni.

Tutti gli appassionati del mondo Apple, si saranno interessati all'annuncio dei nuovi AirPods Pro, che si caratterizzano per la tecnologia soppressione del rumore attiva. Si aggiungono alla famiglia AirPods permettendo ora agli utenti di avere un livello ancora più elevato di ascolto musicale grazie alla cancellazione attiva del rumore ma anche ad un nuovo design in-ear leggero e comodo, almeno a detta di Apple.

Rimanendo in casa Apple, la casa di Cupertino ha rilasciato iOS 13.2 e iPadOS 13.2 con tantissime novità tra cui il Deep Fusion, ossia una nuova modalità fotografica vista al keynote qualche mese fa.

Bruno Mucciarelli ci ha parlato di MIUI 11, la nuova interfaccia grafica degli smartphone Xiaomi. Arrivano le prime novità riguardante la lista degli smartphone dell'azienda che li supporteranno.

Venendo ai fatti di attualità, il satellite di Samsung che ha avuto il compito di portare il primo selfie nello spazio si è schiantato in una fattoria del Michigan. Per fortuna non ci sono stati feriti, o danni a cose. Ne ha parlato Nino Grasso.

Tesla ha annunciato un nuovo tetto fotovoltaico più economico, veloce da installare e durevole rispetto all'ultima versione. Ecco Solarglass e tutto quello che c'è da sapere.

Si è parlato molto anche della fotocamera più piccola al mondo. La OmniVision OV6948 è un vero e proprio gioiellino della tecnologia. Si tratta di un sensore davvero piccolo ma altamente sofisticato visto che il quadratino misura 0,575 mm x 0,575mm x 0,232mm praticamente la dimensione di un granello di sabbia. Cosa riesce a fare questa "mini" fotocamera? La OmniVision riesce a riprodurre immagini con 40.000 pixel di risoluzione dal formato quadrato di 200×200 pixel e possiede anche un framerate di 30 fps con un angolo di campo da 120°. Al link, Bruno ha riassunto le sue caratteristiche salienti.

Una notizia che ha destato molte preoccupazioni, e andiamo nel campo della sicurezza, è quella dell'attacco hacker ai più famosi servizi di registrazione di domini web, segnalato dallo stesso gestore della piattaforma, Web.com.

E ancora: arriva il nuovo Amazon Echo Wall Clock, l'orologio smart di Amazon con un aspetto estetico analogico ma con un'anima assolutamente digitale, grazie anche a 60 LED luminosi disposti attorno alla cornice che consentono di impostare più timer. A soli 29,99 Euro.

E non perdetevi le nuove Nuove Ford Puma e Kuga al Festival della Scienza di Genova, con cui Ford entra prepotentemente nell'era dell'elettrificazione.

Tornando ai videogiochi, Dorin e Rosario hanno provato in diretta il nuovo Call of Duty: Modern Warfare. La prossima settimana, inoltre, pubblicheremo uno speciale sulle opzioni grafiche del nuovo titolo di Infinity Ward, concentrandoci specificamente sul Ray Tracing.