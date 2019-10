Tesla Solar Glass, ecco il nuovo tetto fotovoltaico V3. Prezzo base: 34 mila dollari

Tesla Solar Glass è la terza versione del tetto fotovoltaico dell'azienda americana, e la prima di fatto a raggiungere il grande pubblico in volumi. L'obiettivo dell'azienda è stato creare un tetto più bello a vedersi rispetto ai tradizionali tetti con pannelli fotovoltaici installati sopra, e al contempo si è cercato di ottimizzare la durevolezza nel corso del tempo e di facilitarne l'installazione. Il prezzo base è di 34 mila dollari circa per una "casa media".

Il prezzo si riferisce nello specifico all'installazione di un tetto, incentivi inclusi, dalla superficie di 2000 piedi quadrati, che corrispondono all'incirca a 185 metri quadrati.

Tesla aveva annunciato Solar Roof nel 2016, promettendo la produzione e l'installazione in volumi nel 2018. Le cose non sono andate come previsto, e la società si è trovata costretta a rimandare la produzione in volumi al 2019. Elon Musk all'epoca aveva dichiarato che l'azienda aveva dovuto effettuare alcuni cambiamenti cruciali al prodotto perché assicurasse una durata nel tempo di almeno 30 anni e al contempo fosse più economico da produrre.

Solar Glass è quindi la terza iterazione del tetto fotovoltaico di Tesla, con le tegole che lo compongono che sono più economiche, veloci da installare e garantiscono una durata nel tempo superiore. Tesla promette inoltre che la produzione verrà estesa già nel giro di pochi mesi, con il nuovo prodotto che consentirà di migliorare l'economia di scala dell'azienda riducendone i costi. Secondo Musk Tesla sarà in grado di produrre in breve tempo fino a 1000 tetti a settimana nello stabilimento Gigafactory 2 di Buffalo.

C'è da dire, comunque, che Tesla è sempre stata molto ottimista in fase di presentazione dei nuovi prodotti. Al lancio di Tesla Solar Roof l'azienda dichiarava che avrebbe potuto installare un tetto in circa una settimana, o anche meno. Tuttavia dopo due anni, a 2019 inoltrato, altre fonti dichiaravano che per l'installazione di un tetto Solar Roof erano richieste circa due settimane. Un fenomeno che danneggia anche l'efficienza finanziaria dell'azienda, con il prodotto che ha faticato a "scalare" anche per le tempistiche richieste.

Con il nuovo modello si è cercato di risolvere questo problema, e Musk ha addirittura dichiarato che - in base a test effettuati nello stabilimento a Fremont - sarebbe potenzialmente fattibile installare un tetto in un solo giorno se si avesse a disposizione un team abbastanza grande. L'azienda ha infine dichiarato che sta collaborando con installatori di terze parti per realizzare una certificazione e consentire una più ampia adozione di tetti fotovoltaici.