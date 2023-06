Intel conferma Raptor Lake Refresh e fa il punto sui nomi dei futuri processori

Il nuovo branding annunciato da Intel per le CPU client a partire da Meteor Lake porterà a un periodo di transizione in cui i nomi dei chip saranno diversi a seconda del segmento di mercato in cui saranno proposti.

Cosa intendiamo dire? In parole povere, i nuovi brand Core 3, 5 e 7 ma anche Core Ultra 5, 7 e 9 interesseranno solo il segmento mobile fino a un determinato livello di TDP. I primi saranno abbinati alle future soluzioni Raptor Lake-U Refresh mentre i secondi alle proposte Meteor Lake.

Le soluzioni Raptor Lake HX Refresh, ovvero la trasposizione in salsa mobile delle future CPU desktop, continueranno a rientrare nella vecchia nomenclatura - Core ix 14xxx. Lo stesso, infine, varrà anche per le CPU desktop Raptor Lake S Refresh.

La conferma di questa suddivisione dei nomi arriva da Intel China (via Videocardz) e, forse, non sarebbe dovuta trapelare dato che ufficialmente la società non ha mai confermato le CPU Raptor Lake Refresh. Inoltre, questa notizia fa intendere che non vedremo Meteor Lake in ambito desktop, almeno non insieme alle proposte Raptor Lake Refresh come si era ipotizzato in passato.

Avendo a che fare con architetture diverse, Intel ha quindi scelto puntare sul doppio brand, riservandosi però per il segmento mobile di usare il marchio "Core Ultra" per dare un indizio agli acquirenti su cosa aspettarsi, ovvero le soluzioni Meteor Lake di ultima generazione, le prime basate su processo Intel 4 e un innovativo progetto con più chiplet/tile.

AMD, invece, ha deciso di passare a una nomenclatura diversa per quanto riguarda il mondo mobile, offrendo all'interno della serie Ryzen 7000 più architetture e segnalando questa differenza cambiando la terza cifra numerica (es. 7040 è Zen 4, 7020 è Zen 2).